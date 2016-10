Nach dem Spiel konnte es Haymenn Bah-Traore ja zugeben: An der Hafenstraße spielte auch das Lampenfieber eine große Rolle.

Es war auffällig in der Anfangsphase: Wenn die Essener ihre Angriffe vortrugen, so stand der 19-Jährige oft im Mittelpunkt des Geschehens. Kevin Grund und Patrick Huckle verstanden es gut, den Rechtsverteidiger der Wattenscheider immer wieder in Verlegenheit zu bringen. Nach gut 15 Minuten hatte der ehemalige Jugendspieler von Rot-Weiss Essen sich dann gefangen. „Bei so einer Kulisse gegen den alten Verein – da ist man schon aufgeregt“, gab Bah-Traore zu.

Und natürlich stellte sich nach dem Spiel die Frage, ob er nicht lieber ein rot-weißes Trikot übergestreift hätte. Schließlich war die Entscheidung, dem Eigengewächs im Sommer keinen Vertrag für die erste Mannschaft anzubieten, nur eine hauchdünne. Damals entschieden sich die Verantwortlichen für Timo Becker und gegen Bah-Traore. Der Grund: Becker ist in der Viererkette flexibler einsetzbar. Für den Neu-Wattenscheider ist das Schnee von gestern: „Dass ich nicht übernommen wurde, war letztndlich das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mir einen Stammplatz bei einem tollen Regionalliga-Klub ergattert und das ist gut.“

Weiß nicht, möglich Haymenn Bah-Traore auf die Frage, ob er eines Tages wieder für RWE spielt

Und am Ende waren der Punkt und die Tatsache, dass er gegen seinen Jugendverein 90 Minuten auf dem Platz gestanden hatte, eine Genugtuung. „Auf jeden Fall“, stimmte er zu und führte aus: „Das war ein Highlight, hier zu spielen. Aber ich bin froh, dass ich in Wattenscheid bin.“ Auch wenn die Ziele bei den Schwarz-Weißen bescheidener sind als die an der Hafenstraße. "Der Klassenerhalt ist das wichtigste. Den werden wir wohl schaffen", formulierte der Youngster noch einmal, was er und seine Mannschaftskollegen sich für die laufende Saison auf die Fahne geschrieben haben.

Und für ihn persönlich? Ist es denkbar, doch noch einmal für Rot-Weiss Essen aufzulaufen? "Weiß nicht, möglich", gab der 19-Jährige geheimnisvoll zurück.