Mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach II sorgte der Bonner SC für die Überraschung des Spieltags in der Regionalliga West.

Die mitgereisten Fans forderten nach der Partie im Grenzlandstadion am späten Freitag Abend nach ihrer Mannschaft. Diese ließ sich nicht zweimal bitten und feierte mit dem Anhang ausgelassen den Sieg gegen den bis dato unbesiegten Spitzenreiter aus Mönchengladbach.

Mit 23 Punkten aus 15 Spielen sind wir ein sehr guter Aufsteiger. Daniel Zillken (Bonner SC)

Selbst Trainer Daniel Zillken blieb noch lange auf dem Rasen, während die besiegten Fohlen in die Kabinen verschwanden. So besonders der Erfolg gegen den Tabellenführer auch ist: Für Zillken kam er nicht sonderlich überraschend. "Wir haben schon gezeigt, dass wir gegen die vermeintlich großen Gegner bestehen können", berichtete der Bonner Trainer. Besonders bedankt haben dürfte sich dieser bei Dario Schumacher, der am Freitag Abend mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg stellen konnte. Dass der Aufsteiger nach fünfzehn absolvierten Spielen weiterhin so gut da steht, liegt für Zillken aber nicht an einzelnen Spieler. "Es ist das Kollektiv!", betont er.

Dennoch übt sich der Erfolgstrainer in Bescheidenheit. "Wir wollen uns gar nicht mit Gegnern wie Mönchengladbach vergleichen. Dafür fließt bei ihnen im Vergleich das doppelte an Etat. Das sind schon echte Profimannschaften. Wir sind die "Underdogs" und wollen uns vor allem in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz messen. Mit 23 Punkten aus 15 Spielen sind wir ein sehr guter Aufsteiger", berichtete Zillken im Gespräch mit RevierSport.

Nach einer kurzen Durststrecke mit sechs Spielen ohne Sieg, steht der Bonner SC nun nach den jüngsten Erfolgen gegen Wiedenbrück und Mönchengladbach auf dem siebten Rang. Am nächsten Wochenende empfängt man mit dem Wuppertaler SV einen weiteren Aufsteiger im heimischen Sportpark Nord.