Nach einem spielfreien Wochenende greift die SSV Buer wieder ins Geschehen ein.

Die auf Rang vier zurückgefallenen Rothosen haben mit dem Tabellensiebten VfB Günnigfeld eine Mannschaft zu Gast, die nach einem holprigen Saisonstart in Fahrt gekommen ist. SSV-Trainer Holger Siska hat sich am vergangenen Sonntag als Augenzeuge des Günnigfelder 8:2-Sieges gegen Firtinaspor Herne ein Bild gemacht.

„Sie haben nach vorne eine hohe Qualität“, so sein Eindruck von den Wattenscheidern. Dass man gegen Firtinaspor nicht so einfach gewinnt, hat die SSV Buer eine Woche zuvor bei der eigenen 1:2-Niederlage zu spüren bekommen. Und weil die Bueraner auch im letzten Heimspiel gegen den SV Sodingen mit 1:2 unterlagen, macht Holger Siska deutlich: „Wir müssen zusehen, dass wir den negativen Lauf aufhalten. Sonst laufen wir Gefahr, in der ausgeglichenen Staffel 3 weiter nach unten durchgereicht zu werden.“ Die beiden Schlappen in Folge wurmen ihn noch immer, „ganz einfach deshalb“, so führt er aus, „weil sie mit etwas konzentrierteren Leistungen zu verhindern gewesen wären.“

Liguda und Englich zurück

Das spielfreie Wochenende kam der SSV gelegen. Nicht nur, weil sie Zeit hatte, die beiden Niederlagen zu verarbeiten, sondern auch, weil mit Daniel Liguda und Kevin Englich zwei Spieler angeschlagen waren, die jetzt wieder fit sind.