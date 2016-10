Thomas Falkowski warnt seine Mannschaft: „Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen, denn dann werden wir bestraft.“

Das sagt der Trainer des SC Hassel vor dem Duell am Sonntag bei der U21 des SC Paderborn. Die Ostwestfalen sind Vorletzter und haben in der vergangenen Woche eine bittere 1:7-Klatsche beim Spitzenreiter TSV Marl-Hüls hinnehmen müssen. „Auch das macht die Sache gefährlich für uns“, sagt Falkowski. Der 33-Jährige geht davon aus, dass es beim SCP in den Trainingseinheiten nach dem 1:7 ganz schön zur Sache ging. „Die werden gegen aus auf Wiedergutmachung aus sein“, sagt der Hasseler Trainer.

Kommen wir über den Kampf ins Spiel und gewinnen den Großteil unserer Zweikämpfe, werden wir das Spiel gewinnen Thomas Falkowski

Nichtsdestotrotz, das weiß auch Falkowski, ist seine Mannschaft, die auf dem siebten Rang der Oberliga Westfalen steht, der große Favorit. „Kommen wir über den Kampf ins Spiel und gewinnen den Großteil unserer Zweikämpfe, werden wir das Spiel gewinnen“, sagt Falkowski. Der Trainer setzt darauf, dass sich sein Team mit drei weiteren Punkten weit von den Mannschaften aus der unteren Tabellenregion entfernt. „Wir wollen ein dickes Polster aufbauen“, sagt er.

Ob Stammtorwart Cedric Drobe am Sonntag mit nach Paderborn fahren kann, steht noch nicht fest. Drobe lag in dieser Woche wegen eines grippalen Infekts flach. Auch Nedim Djuliman konnte in dieser Woche nicht trainieren. Bünyamin Karagülmez heiratet am Samstag und hat deshalb auch am Sonntag frei.