Die Hiobsbotschaften im Lager des Zweitligisten VfL Bochum reißen nicht ab. Nun fällt auch Thomas Eisfeld länger aus. Tim Hoogland fehlt gegen Heidenheim.

So fehlen derzeit von der Stammformation Kevin Stöger Kevin Stöger» zum Profil, Patrick Fabian Patrick Fabian» zum Profil, Stefano Celozzi Stefano Celozzi» zum Profil und Anthony Losilla Anthony Losilla» zum Profil. Jetzt hat es auch noch Thomas Eisfeld Thomas Eisfeld» zum Profil erwischt. Bochums Offensivkraft leidet an einer Problematik im rechten Knie und wartet auf einen OP-Termin. Damit fällt Eisfeld bis zum Ende der Hinrunde aus.

Am Freitagnachmittag war ein weiterer Ausfall für Heidenheim fix. Nach dem Abschlusstraining war klar, dass die muskulären Probleme bei Tim Hoogland offenbar größer sind als befürchtet. Trainer Gertjan Verbeek ist skeptisch: "Gegen Heidenheim kann ich keinen Spieler aufstellen, der nur zu 70 oder 80 Prozent belastbar ist. Probleme haben wir schon genug." Für Tim Hoogland könnte auf der rechten Seite Dominik Wydra Dominik Wydra» zum Profil verteidigen.

Perthel und Quaschner noch nicht bei 100 Prozent

Darüber hinaus fehlt es dem VfL an weiteren Alternativen. So muss VfL-Trainer Verbeek auch gegen Heidenheim am Sonntag (13:30 Uhr) auf Jan Gyamerah Jan Gyamerah» zum Profil verzichten. Hinzu kommt dass, Timo Perthel Timo Perthel» zum Profil und Nils Quaschner Nils Quaschner» zum Profil nach überstandenen Verletzungen zwar voll belastbar, aber noch nicht in der Verfassung vor der Verletzung sind.

Eisfeld-Ersatz ist schon gefunden

Wer Eisfeld gegen Heidenheim ersetzt, dürfte bereits entschieden sein. Für den 23-Jährigen dürfte Görkem Saglam Görkem Saglam» zum Profil die linke offensive Außenposition besetzen. Der U19-Nationalspieler wurde von Verbeek im Trainingsspiel dort eingesetzt.