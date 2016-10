Das 171. Reviederderby zwischen Dortmund und Schalke steht bevor. Wer gewinnt das Ding? Das sagen unsere Reporter Marian Laske (BVB) und Thomas Tartemann (S04).

Schalke ist bereit und Huntelaar trifft (von Thomas Tarteman)

Schalkes Trainer Markus Weinzierl und Sport-Vorstand Christian Heidel wird die Premiere lange in Erinnerung bleiben. Das neue sportliche Führungsduo erlebt am Samstag zum ersten Mal ein Revier-Derby mit den Königsblauen. Und das wird auch noch mit einem Sieg garniert. Schalke hat in der Bundesliga rechtzeitig die Kurve gekriegt. Nach fünf Niederlagen zum Start wirkt das Team um Kapitän Benedikt Höwedes gefestigt. Schalke ist jetzt bereit für den offensivstarken BVB.

In der Defensive hat sich die Mannschaft gefunden. Weltmeister „Bene“ Höwedes ist der Leader, Naldo der kopfballstarke Fels in der Brandung, Matija Nastasic der kompromisslose Abräumer. Links kann Weinzierl zwischen Sead Kolasinac und Abdul Rahman Baba wählen – beide konzentrieren sich nicht nur auf Defensivaufgaben, sondern sorgen auch für Dampf nach vorne. Im Mittelfeld ist Nabil Bentaleb zur Führungsfigur aufgestiegen und reißt mit seiner Dynamik alle mit. Leon Goretzka sowie Max Meyer sind die Leute für die kreativen Momente.

Und dann ist da noch Klaas-Jan Huntelaar. Der Holländer, zuletzt nur noch zweite Wahl in Euro League und Bundesliga, „war wichtig und ist weiterhin wichtig“, wie Weinzierl betonte. Der Holländer zählt die Dortmund-Derbys zu seinen Lieblingsspielen. Gerade in so einem Duell wird der „Hunter“ beweisen wollen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Franco Di Santo wird die Borussen-Deckung erst durch seine große Laufbereitschaft bearbeiten und macht dann für Huntelaar Platz. Dass dem 33-jährigen Torjäger der entscheidende Treffer zum Derby-Sieg gelingt, bestätigt nicht nur Weinzierl und ist Balsam für Huntelaars Seele, sondern lässt Schalke langsam wieder von den internationalen Rängen träumen.

Der BVB ist zu stark für die Königsblauen (von Marian Laske)

Natürlich hat der BVB viele Verletzte. Natürlich hat die Mannschaft die letzten drei Bundesliga-Partien gewonnen. Natürlich spielt die Elf von Thomas Tuchel derzeit nicht den spektakulären Fußball wie zu Beginn der Saison. Aber: Borussia Dortmund hat trotzdem wesentlich mehr Qualität im Kader als der Reviernachbar. Und zusammen mit der schwarz-gelben Südtribüne werden Spieler wieder den zuletzt vermissten Biss zeigen. Dagegen kommt Schalke nicht an: Der BVB gewinnt das Derby.

Die Gründe: Erstens: Der Dortmunder Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang gehört zu den besten Stürmern in Europa. Seine Bilanz in der bisherigen Saison: sieben Tore in sieben Bundesliga-Partien. Die behäbige Schalker-Abwehr wird den 27-Jährigen nicht aufhalten können.

Zweitens: Der BVB ist heimstark. Gegen Hertha BSC haben die Dortmunder einen neuen Heim-Rekord aufgestellt: Seit 25 Partien hat Tuchels Elf nicht mehr im eigenen Stadion verloren. Das wird sich auch gegen die Königsblauen nicht ändern.

Drittens: Langsam kommen bei der Borussia die Verletzten zurück. Gegen Schalke könnten André Schürrle und Raphael Gueirreiro wieder zurückkommen. Und wenn nicht? Auch dann ist das Dortmunder Mittelfeld mit Gonzalo Castro, Mario Götze und Ousmane Dembélé zu flink, trickreich und dribbelstark für die Königsblauen.

Viertens: Thomas Tuchel hat mehr Derbyerfahrung als Markus Weinzierl. Er wird gegen Schalke die richtige Taktik wählen. Die schwarz-gelben werden Schalke ausspielen.

Und dann wäre da noch Mario Götze. Der BVB-Rückkehrer hat in dieser Saison noch kein Bundesliga-Tor für die Borussia geschossen. Und wann wäre dafür ein besserer Zeitpunkt als im Revierderby?