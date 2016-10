Die Fußball-Geschichte an Ruhr und Emscher ist so vielfältig und spannend wie in kaum einer anderen Weltgegend.

Das von Hartmut Hering herausgegebene Buch erzählt von den Anfängen des Fußballs im 19. Jahrhundert, vom Streit um das Profitum, von glorreichen Oberligazeiten, vom Straßenfußball, von legendären Bundesligaderbys und vom modernen Kommerzbetrieb unserer Tage. Intensiv bebildert und tiefschürfend: Von Hamm bis Duisburg und von Hagen bis Marl. „Im Land der tausend Derbys“ erschien erstmals 2002, wurde euphorisch angenommen und ist aber seit vielen Jahren vergriffen. Die aktualisierte Auflage ist zu großen Teilen neu geschrieben und nun komplett farbig gestaltet.



Moderator Gregor Schnittker (WDR/ZDF-Morgenmagazin) spricht mit Größen des Revierfußballs über alte Zeiten, aber sicher auch über das aktuelle Derby zwischen Blauweiß und Schwarzgelb, das am Wochenende nach dem 27.10. ansteht.

