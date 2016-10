Der Wuppertaler SV muss am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück auf die Dienste von Ercan Aydogmus verzichten.

Der 37-jährige Torjäger des WSV hat mit einer Gürtelrose zu kämpfen. Neben Aydogmus fällt auch Davide Leikauf (Schambeinentzünung) weiterhin aus. Tristan Duschke war unter der Woche angeschlagen, soll aber gegen Wiedenbrück wieder zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt für Silvio Pagano, der wieder topfit ist.

WSV-Coach Stefan Vollmerhausen erwartet einen sehr unangenehmen Gegner aus Ostwestfalen: "Wiedenbrück ist eine echte Männermannschaft. Eine gestandene Regionalliga-Truppe, die schwer zu knacken ist und vor allem in der Offensive über individuelle Klasse verfügt. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Wuppertal zu behalten."