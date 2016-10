Borussia Dortmund steht vor dem Revierderby am Samstag gegen den FC Schalke unter besonderem Druck. Ein Kommentar.

Timing ist wichtig im Leben. Am richtigen Ort zu sein, wenn der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen oder bereits vorüber ist, hilft meistens nicht viel weiter. In Dortmund steht am Samstag das Derby gegen Schalke an und es ließe sich aus Dortmunder Sicht trefflich fragen, warum das nun ausgerechnet jetzt sein muss.

Es gab ja die Phase in dieser Saison, in der die Borussia über die Gegner nur so hinwegflog und sich die geschossenen Tore in Schwindel erregende Höhen auftürmten. Mittlerweile müht sich der BVB schwer zu den meisten Dingen, die ihm überhaupt gelingen - und wird nicht müde, die Dinge so zu deuten, wie er es braucht. Nach dem Sieg in Lissabon hieß die Hoffnung, dass die Mannschaft das Kämpfen gelernt habe. Im nächsten Spiel in Ingolstadt ließ sie alles Kämpferische lange vermissen. Nun ächzte sie gegen einen Zweitligisten zum Sieg, was angeblich gut für Moral und Zusammenhalt gewesen sei.

Das Gute ist: Die Zeit der Worte ist bald vorbei, dann wird das Derby gespielt. Auch wenn die Borussia für ihre derzeit eher durchschnittlichen Leistungen brauchbare Gründe (Verletzte/Formkrisen) vorweisen kann, entschuldigen sie nicht alles. Dortmund ist im Derby aufgefordert zu liefern. Timing hin oder her.