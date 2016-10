Am 12. Spieltag sind die Verfolger SV Arminia Marten und BSV Schüren auswärts gefordert. Der VfL Kemminghausen in Herne.

Nach dem bisher höchsten Saisonsieg für den VFL Kemminghausen am letzten Spieltag gegen CSV SF Bochum-Linden (6:2) zeigt sich Trainer Thomas Faust zwar zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, mit den Gegentoren hadert er aber noch etwas: "Die erste Halbzeit von uns war sehr gut, wir sind 3:0 in Führung gegangen und hatten alles im Griff. Am Ende war es ein 6:2. Schön für die Zuschauer, aber mir wäre es lieber gewesen, wir hätten zu Null gespielt."

Trotzdem will Faust die Euphorie nach dem Heimsieg für das Spiel gegen Herne nutzen und entsprechend nachlegen: "Bisher ist es uns in dieser Saison nicht gelungen, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Das wollen wir natürlich in Angriff nehmen und die drei Punkte aus der Fremde mitnehmen."

Den 12. Spieltag tippt Thomas Faust (VfL Kemminghausen):