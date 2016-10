Im Spiel hatte der BVB gegen Union Berlin viel Mühe. Beim Warmmachen gelang Felix Passlack ein spektakulärer Kaugummi-Stunt. Damit eiferte er einem Teamkollegen nach.

Das war knapp. Der Traum vom Weiterkommen platzte für Union Berlin am Mittwochabend gegen den BVB erst im Elfmeterschießen. Für den BVB zog sich dagegen die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal bis zum Happy-End in die Länge - wie ein Kaugummi. Möglicherweise hatte sich der mühsame Sieg für den Favoriten schon beim Warmmachen angedeutet. Da nämlich gelang dem erst 18 Jahre alten Youngster Felix Passlack die wohl spektakulärste Aktion des Abends. Ganz ohne Fußball, dafür aber mit einem kleinen Kügelchen widerstandsfähiger Kaumasse.

BVB-Youngster Felix Passlack als Kaugummi-Könner

Felix Passlack, der Kaugummi-Könner: Kurzerhand ließ der Dortmunder bei den lockeren Übungen nämlich seinen Bubble-Gum auf seine Füße plumpsen. Fortan brachte er dem Kaugerät das Fliegen bei. Schon flog die ungewöhnliche Trainingskugel nach links, nach rechts, nach oben und nach unten. Passlack ließ seinen Schmatz-Ersatz sogar an der Brust abprallen. Nach der mehrere Sekunden andauernden Jonglage landete die Kau-Kugel ohne Bodenkontakt wieder in seinem Mund. Alles eingeschnappt von den Fernsehkameras.

Ein verschmitztes Grinsen konnte sich Felix Passlack nach seiner Showeinlage nicht verkneifen. Schließlich ist er nicht der erste Fußball-Profi, der mit solch einem Kabinettstückchen für staunende Blicke sorgte. Ein bisschen Zirkus verbreitete auch schon sein Team-Kollege Mario Götze vor vier Jahren. Götzes Kaugummi-Kunststück beim Training vor dem Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam wurde ebenfalls ein Schnappschuss-Video. Neben Götze staunte damals noch Mannschaftskollege Kevin Großkreutz über die Zweckentfremdung des schmackhaften Blasen-Materials.

100 Minuten für den BVB gegen Union auf dem Platz

Und sportlich? Felix Passlack spielte am Mittwochabend gegen Union Berlin 90 Minuten durch und wurde erst in der 100. Spielminute - also in der Verlängerung - gegen Sebastian Rode ausgewechselt. Auf dem Platz blieben übermäßige Zaubereien allerdings aus. Passlack erlebte einen durchwachsenen Abend, fing sich nach schwacher ersten Halbzeit im zweiten Durchgang wieder. Kleben bleiben wird im Gedächtnis der Fans aber sowieso etwas anderes.