Am Wochenende steht der 12. Spieltag in der Oberliga Westfalen auf dem Plan. Unter anderem wird Lippstadt versuchen, in Neuenkirchen wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Nach vier Unentschieden in Folge ist der Aufstiegsfavorit aus Lippstadt nun auf Rang drei zu finden. Dabei liegt man zwar nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Marl-Hüls aber auch bloß zwei Punkte vor dem FC Kaan-Marienborn auf Platz acht. Für Trainer Stefan Fröhlich kein Grund, negative Stimmung zu verbreiten: "In den letzten Partien haben wir nicht abgerufen, was wir leisten können. Trotzdem waren auch stets positive Aspekte dabei. Das Spiel gegen Rhynern letzte Woche war schon wieder auf Augenhöhe." Dass Lippstadt nach vier Unentschieden am Stück immer noch so weit oben steht, ist auf die Ausgeglichenheit der Liga zurückzuführen. "Wir haben jetzt eine ordentliche Ausgangssituation, weil wir auch schon gegen alle Mannschaften aus der oberen Tabellenregion gespielt haben." Für das Wochenende erwartet Fröhlich einen robusten Gegner mit schnellem Umschaltspiel. "Die Spiele gegen Neuenkirchen waren in der Vergangenheit immer eng und so wird es auch diesmal wieder sein. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir unser eigenes Spiel durchziehen, um an die erfolgreichen Spiele vom Saisonbeginn anzuknüpfen." Den 12.Spieltag tippt Stefan Fröhlich (SV Lippstadt):

Tipps Heim Gast Experte RS TuS Ennepetal Arminia Bielefeld II 1:1 2:1 FC Brünninghausen FC Gütersloh 2000 1:0 1:1 1. FC Kaan-Marienborn 07 SpVgg Erkenschwick 3:1 4:0 SC Paderborn 07 II SC Hassel 0:2 1:3 SuS Stadtlohn TSV Marl-Hüls 1:1 0:2 TuS Erndtebrück 1895 Eintracht Rheine 1:2 2:2 SC Roland Beckum Hammer SpVg 0:1 1:2 Westfalia Rhynern ASC 09 Dortmund 3:0 2:2 SuS Neuenkirchen SV Lippstadt 08 - 0:2

