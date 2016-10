Rot-Weiss Essen hat einen "Kühlschrank" in seinen Reihen. Jan-Steffen Meier wurde so einst von seinem Ex-Trainer Farat Toku getauft.

"Der Junge kann sich nicht einmal nach Toren freuen. Ein echter Kühlschrank", sagt Toku. Der 24-jährige Meier will gar nicht gegen diesen Ruf als emotionsloser Typ ankämpfen. "Ich bin so. Ich lasse mich da weder in die eine noch in die andere Richtung aus der Ruhe bringen", erklärt Meier. Auch wenn er zugibt, dass ihm das in Wattenscheid einfacher gefallen ist: "Wenn man bei RWE vor diesen Fans aufläuft, dann kann man die Emotionen manchmal doch nicht so ganz verstecken." Eines dieser Spiele war die DFB-Pokal-Partie gegen Arminia Bielefeld. So eine Stimmung habe Meier noch nicht erlebt.

Am Freitag, wenn Meiers Ex-Klub Wattenscheid 09 nach Essen reist, wird es zwar nicht so voll und emotional wie gegen Bielefeld. Doch es steht ein Derby an. Auch hier wird die Atmosphäre heiß sein. Für Meier kein Spiel wie jedes andere. "Auch wenn die Wattenscheider Mannschaft etwas anders aussieht als zur meiner Zeit, ist es etwas besonderes für mich. Gegen den Ex-Klub zu spielen, hat was."

Als der gebürtige Wuppertaler im Sommer von der Lohrheide an die Hafenstraße wechselte, war er im System von Sven Demandt als Sechser eingeplant. In den ersten Einsätzen kam er auch auf dieser Position zum Einsatz. Vor rund zwei Wochen gab es bei Demandt aber ein Umdenken. Er stellt seit dem Köln-II-Spiel Meier als Innenverteidiger neben Philipp Zeiger auf. Für Meier eine ungewohnte Rolle: "Zuletzt habe ich in der Abwehr in der U19 gespielt. Aber ich bin ein Teamplayer und spiele dort, wo ich im Moment am wertvollsten für die Mannschaft bin", betont der ehemalige Schalker. Auch wenn er verrät: "Ich habe ein Gespräch mit dem Trainer geführt und er weiß, dass ich mich im Mittelfeld zu Hause fühle." Irgendwie passt ein "Kühlschrank" doch besser in die Abwehr...