Der FC Remscheid ist nach zwölf Spieltagen weiterhin der Liga-Primus in der Bezirksliga Niederrhein-Staffel 1.

Der Blick auf die bisherige Saison-Bilanz beeindruckt: Zwölf Siege in zwölf Spielen! Zudem verfügt man sowohl über die stärkste Offensive als auch über die sicherste Abwehr. Der Saisonverlauf des FC Remscheid könnte also besser nicht sein. Zuletzt wurde beim Tabellendritten 1. FC Wülfrath mit 5:3 gewonnen. Trainer Zdenko Kosanovic sieht seine Mannschaft dementsprechend völlig zurecht an der Tabellenspitze: „Der erste Tabellenplatz spricht für sich und zeigt die derzeitig starke Form meiner Mannschaft. Momentan läuft es bei uns einfach.“

Die Konkurrenz um den Tabellenzweiten SV Union Velbert (sieben Punkte Rückstand) und Tabellendritten 1. FC Wülfrath (zehn Punkte Rückstand) kann da trotz ebenfalls guter Leistungen in der Saison nicht mithalten. Michael Massenberg, 1. Vorsitzender des 1. FC Wülfrath, sieht die Rollen in der Liga deshalb klar verteilt: „Derzeit ist Remscheid das Maß der Dinge, keine Frage. Allerdings ist die Saison noch lange nicht gelaufen, und auch wir haben noch einiges an Potenzial in der Mannschaft.“

Kosanovic will sich auf keinen Fall auf dem jetzigen Stand der Tabelle ausruhen und auch nichts von fehlender Konkurrenz hören: „Die Konkurrenz ist weiterhin da, die hinter uns werden sich sicherlich nicht hängen lassen. Das gleiche muss aber auch für uns gelten. Niemand darf sich auf den Erfolgen ausruhen, sondern alles geben und immer noch was draufpacken.“

Das nächste Heimspiel des FC Remscheid gegen SV DITIB Solingen findet bereits am Freitagabend (20 Uhr) statt. Auf diese ungewohnte Spielansetzung „müsse man sich erstmal draufeinstellen“, so Kosanovic. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für die derzeit hinterherlaufende Konkurrenz.