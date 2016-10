Dass der 1. FC Union Berlin in dieser Saison solch eine gute Rolle in der 2. Bundesliga spielt, hat mehrere Gründe.

Einer der Erfolgsgaranten ist Collin Quaner Collin Quaner» zum Profil! Acht Spiele, sieben Tore, fünf Vorlagen. Der 25-Jährige ist der beste Scorer der 2. Liga und hinter Nürnbergs Guido Burgstaller (neun Spiele, acht Treffer) der zweiterfolgreichste Torjäger im Unterhaus. Der gebürtige Düsseldorfer, der in der vergangenen Serie in 15 Partien nur einmal ins Schwarze traf, spielt die Saison seines Lebens. RevierSport sprach mit Quaner vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund.

Collin Quaner, in der vergangenen Saison haben Sie nur ein Tor erzielt. Jetzt sind es schon sieben Treffer nach acht Spielen. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Für mich gibt es kein Geheimnis zum Erfolg. Konstanz, Zielstrebigkeit, Geduld und der Glaube an sich selbst sind für mich eine der wichtigsten Dinge im Leben und in meinem Beruf. Ich habe immer schon hart an mir gearbeitet, achte auf meine Ernährung, meinen Körper und bin immer ehrlich zu mir selbst. All dies wird am Ende dann auch belohnt.



Hat auch der neue Trainer Jens Keller damit etwas zu tun?

Natürlich hat es auch mit unserem neuen Trainerteam zu tun. Unsere Offensive und die physische Art Fußball zu spielen passt zu mir. Das Trainerteam hat von Anfang an meine Stärken gesehen und schenkt mir viel Vertrauen, welches ich dann auch zurückzahle.



Überhaupt ist Union eine echte Spitzenmannschaft geworden. Werden wir in der kommenden Saison zwei Berliner Erstligisten sehen?

Im Verein und rund um unser Team wird von allen Leuten optimale und professionelle Arbeit geleistet. Deswegen sind alle Grundlagen um erfolgreich zu sein gegeben. Im Fußball geht es schnell. Wohin unser Weg dann am Ende führt, wird die Zukunft zeigen.

Für mich befindet sich Dortmund in keiner Krise Collin Quaner

Klar, das ist ein besonderes Spiel. Dortmund ist eine Spitzenmannschaft und ähnlich wie in unserem Verein wird der Fußball dort leidenschaftlich gelebt. Deswegen freue ich mich auf eine besondere Atmosphäre.Jede Woche vor solch einer Kulisse und Atmosphäre zu spielen, ist etwas, auf das jeder ehrgeizige Fußballer hinarbeitet. Aus diesem Grund werde ich das Spiel auch genießen und bin dankbar, so etwas erleben zu dürfen.

Sie sind gebürtiger Düsseldorfer. Mussten Sie im Vorfeld viele Karten besorgen?

Natürlich würden sich gerne viele meiner Freunde aus Düsseldorf das Spiel live im Stadion ansehen. Ich habe allerdings nur drei Karten für meinen Bruder und seine Freunde besorgt.

Dortmund steckt in einer Mini-Krise. Vielleicht die Chance für Union...

Für mich befindet sich Dortmund in keiner Krise. Ich bin mir sicher, dass uns Dortmund keinen Zentimeter auf dem Platz schenken wird und wir an unsere Grenzen gehen werden müssen, um erfolgreich zu sein.



Ihr Vertrag in Berlin läuft zum Saisonende aus: Was sind ihre persönlichen Ziele für die nächsten Jahre?

Wie ich schon einmal gesagt habe, geht es im Fußball sehr schnell. Es ist ein Tagesgeschäft und deswegen kann ich auch nicht sagen, was nächste Saison sein wird. Für mich zählt nur die Gegenwart und was ich jetzt tun kann. Und das ist: mich von Spiel zu Spiel zu konzentrieren und Woche für Woche Leistung zu bringen. Was dann in Zukunft passiert, steht in den Sternen.