Ein Weltfußballer für den BVB? Zumindest ein Kandidat: Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang gehört zu den 30 Kandidaten auf den Goldenen Ball.

Pierre-Emerick Aubameyang gehört zu den 30 Kandidaten auf den "Ballon d'or" (Goldener Ball). Die französische Sportzeitung "France Football" gibt am Montag im Zwei-Stunden-Rhythmus und in alphabetischer Reihenfolge die 30 Spieler bekannt, die für die Vergabe des "Ballon d'Or" in Frage kommen. Der BVB-Star gehörte zu den ersten fünf Spieler, dessen Namen veröffentlicht wurden.

Aubameyang, der in der vergangenen Saison in 49 Pflichtspielen 39 Tore schoss, ist das erste Mal in der vorläufigen Endauswahl für den Goldenen Ball. "France Football" begründete seine Nominierung mit der starken Form des Gabuners. Er bestätige seinen Aufwärtstrend von 2015 auch im Jahr 2016. "Er gehört zu den besten Goalgettern Europas", schreibt die Sportzeitung.

Neben Aubameyang gehört mit Bayerns Robert Lewandowski ein weiterer Bundesliga-Knipser zu den Top 30. Einziger Deutscher ist bisher Toni Kroos von Real Madrid. Ebenfalls in der Vorabliste sind die Top drei der letzten Wahl: Weltfußballer Christiano Ronaldo (Real Madrid), sowie (voraussichtlich) die beiden Stars vom FC Barcelona, Lionel Messi und Neymar.

France Football und FIFA gehen getrennte Wege

Nachdem sich die Fachzeitung France Football und der Fußball-Weltverband FIFA 2010 darauf geeinigt hatten, den Goldenen Ball gemeinsam an den besten Fußballer der Welt zu verleihen, trennen sich jetzt die Wege von Journalisten und Nationaltrainern wieder. Somit stimmen nur noch Journalisten über den Weltfußballer ab.

Das sind die veröffentlichten Kandidaten:

Sergio Agüero (Manchester City)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Gareth Bale (Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Juventus Turin)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Paulo Dybala (Juventus Turin)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann (Ateltico Madrid)

Gonzalo Higuain (Juventus Turin)

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

Andrés Iniesta (FC Barcelona)

Koke (Atletico Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern München)