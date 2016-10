Fußball-Zweitligist VfL Bochum will am Abend beim 1.FC Kaiserslautern punkten. Mit von der Partie ist Nils Quaschner. Der Neuzugang hat eine harte Zeit hinter sich.

Am vergangenen Donnerstag war beim VfL Bochum trainingsfrei. Nils Quaschner Nils Quaschner» zum Profil verbrachte den Tag mit der Gewissheit, dass er wohl am kommenden Montag erstmals wieder seit dem 16. September wieder zum 18er-Aufgebot gehört.

Die letzten Zweifel beseitigte er im Test am Mittwochnachmittag bei seinem 45-minütigen Einsatz gegen die U23 des FC Schalke 04: „Ich bin seit gut einer Woche im Training und hatte auch nach dem Test keine Beschwerden mehr. Selbst die harten Übungen im Kraftraum kann ich mitmachen, ohne dass mein Bauch zwickt.“

Es gibt kaum eine Verletzung oder Krankheit, von der man im Profifußball noch nichts gehört hat – bei Quaschner war das ganz anders. Alles begann vor einigen Wochen mit Bauchschmerzen. Vor dem Nürnberg-Spiel (5:4), dort erzielte der Angreifer sein erstes VfL-Tor, wurde es besser: „Die Schmerzen konnte man aushalten. Zwischendurch hatte ich aber sogar Fieber. Insgesamt war es schon ein sehr merkwürdiges Krankheitsbild.“

Doch die Untersuchungen und die Blutabnahme brachten immer noch keinen klaren Befund. Quaschner: „Am Morgen vor dem Düsseldorf-Spiel ging es mir richtig schlecht. Ich bin dann zum Krankenhaus gefahren und unser Vereinsarzt Dr. Karl-Heinz Bauer bestand sofort darauf, mich stationär aufzunehmen. Ich hielt das für übertrieben. Es folgten dann am gleichen Tag noch Untersuchungen, und am anderen Morgen eine Computer-Tomographie.“ Was danach passierte, ließ dem Bochumer Stürmer keine Zeit zum Nachdenken: „Plötzlich kam der Doc in das Zimmer, sagte, dass ich sofort operiert werde. Zwei Stunden später lag ich auf dem OP-Tisch.“

Die Diagnose: ein Volvulus am Dünndarm oder in der Laiensprache: Der Darm hat sich gedreht und die Blutzufuhr war nicht mehr gewährleistet. „Das ist eine äußerst seltene Krankheit. Bei der Gelegenheit wurde mein Blinddarm gleich entfernt“, berichtet Quaschner. Ein Glücksfall, dass die Erkrankung vom Vereinsarzt rechtzeitig erkannt wurde. Jetzt kann der Zugang aus Leipzig endlich wieder seinem Job nachgehen: „Ich bin fit, möchte am liebsten schon am Montag meinem ersten Saisontreffer noch einen weiteren folgen lassen.“