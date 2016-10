Das Spiel gegen die Zweitvertretung des SV Rödinghausen war schon über eine Minute abgepfiffen, da saß Günter Appelt noch auf der Trainerbank aus weißem Plastik.

Mit fassungsloser Miene musterte der Trainer des SV Zweckel die Rücken seiner Spieler, die mit gesenktem Haupt über den Rasen in Richtung Kabine trotteten.

Für die Leistung seines Team hatte Appelt nur Kopfschütteln übrig. 3:6. Und das an seinem Geburtstag. So ein Geschenk hatte er sich bestimmt nicht gewünscht.

Zweckel gibt sich selbst auf

Dabei schufen die Grünhemden eigentlich früh den Grundstein für eine ordentliche Feierstimmung nach der Partie: Bereits in der dritten Spielminute brachte Verteidiger Albert Alex die Platzherren nach einem Freistoß per Kopf in Führung.

Die Rödinghausener allerdings ließen sich nicht von dem frühen Gegentor lähmen. Im Gegenteil: Sie machten konstant Druck auf die Zweckeler. Spielbestimmend setzten die Ostwestfalen sich immer wieder im Mittelfeld durch, lediglich der finale Abschluss wollte nicht gelingen. Und fast sah es so aus, als würden die Gäste genau dafür bestraft werden: In der 44. Minute schlug SVZ-Mann Fabio Sardini eine Flanke auf den mitgelaufenen Norman Seidel. Der Kapitän scheiterte allerdings mit seiner Direktabnahme an SVR-Schlussmann Nils Radtke. Im direkten Gegenzug machten es die Gäste besser: Ilias Illig preschte frei über die linke Abwehrseite des SVZ, spielte den Ball in den Strafraum und fand Jan Menne als Abnehmer. 1:1 zur Halbzeit.

Auch nach Wiederanpfiff blieb Rödinghausen spielbestimmend. Die Zweckeler, die erstmals wieder auf eine Viererkette in der Abwehr setzten, wirkten in der Defensive mehr und mehr orientierungslos. Nach einer Hereingabe köpfte Seidel das Leder Menne direkt vor die Füße, der musste nur noch zum zweiten Gegentor der Zweckeler einschieben (63.).

Doch die Gastgeber gaben sich noch nicht geschlagen: In der 70. Minute brachte Ramadan Ibrahim den Ballin den gegnerischen Strafraum, Lukas Kratzer, der SVZ-Torjäger, stieg hoch und köpfte das Spielgerät zum 2:2-Ausgleich ins Netz.

Doch die Freunde sollte nur Sekunden währen: Vom Anstoßpunkt spielte sich Rödinghausen ungehindert zum Zweckeler Tor durch, Menne kam wieder frei zum Schuss - und brachte seine Farben wieder in Führung.

Zweckel hingegen gab sich auf. Und kassierte von dort an fast im Fünf-Minuten-Takt Gegentore.