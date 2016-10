Jürgen Klinsmann, Nationaltrainer der USA, hat bei BVB-Coach Daniel Farke angerufen.

Nicht Shootingstar Christian Pulisic war Thema des 30-minütigen Telefonats zwischen Jürgen Klinsmann und Daniel Farke, sondern Joseph-Claude Gyau. Der ehemalige der USA, gehörte nach fast zweijähriger Verletzungspause am Samstag erstmals zum Kader der U23 des BVB. Zu einem Einsatz kam der Amerikaner beim 2:0-Erfolg gegen den SC Verl allerdings nicht.

"Die Ärzte haben ihm keine zwei Prozent gegeben, dass er nochmal auf den Platz zurückkommt", sagte BVB-Trainer Farke. Am 11. Oktober 2014 zog sich Gyau in seinem zweiten Länderspiel eine schwere Knieverletzung zu. Es folgte eine unglaublich lange Leidenszeit, denn ein Knorpel im Knie musste komplett ersetzt werden. "Er kompensiert das mittlerweile sehr gut über die Muskulatur. Das funktioniert aber nur, weil er unglaublich viel investiert hat. Er macht täglich Zusatzschichten, hat in München und in den USA Rehaprogramme absolviert", lobte Farke die Mentalität seines Schützlings.

Der 24-Jährige spielte schon dreimal in der Bundesliga, stand am Beginn einer großen Karriere, ehe er verletzungsbedingt pausieren musste. Seit mehreren Monaten befindet sich der Flügelstürmer im Aufbauprogramm, eigentlich plante Farke erst wieder in der Rückrunde mit ihm: "Er ist jetzt schon wieder absolut konkurrenzfähig. Für einen Kurzeinsatz kommt er schon in Frage und kann uns auch mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen."

"In seiner Top-Zeit hatte er bessere Sprintwerte als Aubameyang", erklärt Farke, wenn er über die Stärken des 1,75 Meter großen Angreifers nachdenkt: "Das ist zwar noch nicht ganz wieder da, aber es ist schon eine Waffe, die ihn auszeichnet. Er ist unheimlich mutig in Eins-gegen-Eins-Situationen. Hat eine Top-Metalität, dieses Amerikanische, auch wenn ich keine Chace habe, mache ich es trotzdem."