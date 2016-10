Nach dem glücklichen 3:3-Remis beim FC Ingolstadt folgte für die Fans von Borussia Dortmund am späten Samstagabend der nächste kleine Schock.

"Ich glaube, dass Real Madrid ein Auge auf Thomas Tuchel geworfen hat. Ich habe einen sehr guten Draht zu Real Madrid", erklärte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im ZDF-Sportstudio. Das Interesse der Königlichen ist verständlich: Immerhin formte der ehemalige Mainzer Tuchel den BVB in der vergangenen Saison nach einem enttäuschenden Jahr wieder zu einer echten Spitzenmannschaft.

Doch Watzke konnte die Dortmunder Fans auch ein wenig beruhigen und sagte im Sportstudio, dass er nicht damit rechne, dass der 43-jährige Tuchel, der in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 besitzt, demnächst in der spanischen Hauptstadt anheuern wird: "Thomas ist noch so jung, und anders als ein Spieler, der 28 oder 29 Jahre ist, kann er auch noch in den nächsten 20 Jahren nach Madrid gehen."