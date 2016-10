Der Essener A-Kreisligist BV Altenessen sorgt wieder für positive Schlagzeilen. Erfolgstrainer Otto Prell darf sich über neue Unterstützung freuen.

Ab sofort wird Prell den Traditionsverein zusammen mit Fadi El Zein trainieren. Sein neuer Co-Trainer war zuletzt für TuS 84/10 Bergeborbeck aktiv. Den Verein von der Germaniastraße hatte er gemeinsam mit Wolfgang Gräfen in die Bezirksliga geführt. Nun soll El Zein den Aufschwung am Kaiserpark vorantreiben. "Ich freue mich auf diese Aufgabe. Bei BVA ist endlich wieder Ruhe eingekehrt. Ich möchte Otto Prell dabei helfen, sportliche Erfolge zu feiern", erklärt El Zein.

Wegen unfairer Spielweise und mehrerer Gewaltexzesse hatte vor knapp zwei Jahren eine ganze Liga die Spiele gegen den BV Altenessen verweigert - der Kreisligaclub wurde automatisch Meister und stieg in die Kreisliga A auf. Unter Otto Prell, der mehrere Jahre erfolgreich beim Vogelheimer SV arbeitet und einen exzellenten im Essener Amateurfußball genießt, folgte ein radikaler Neuaufbau. Mit Erfolg! Nach einer starken ersten A-Liga-Saison mischen die Altenessener auch in diesem Jahr oben mit. Und das ohne negative Vorkommnisse. Das hat auch El Zein beeindruckt: "Die Leute von damals sind heute nicht mehr da. Das ist gut für den Verein. Wir wollen so weitermachen."

In Essen gilt El Zein als hervorragend vernetzt. Schon in Bergeborbeck gelang es ihm deshalb, gleich mehrere namhafte Spieler zu verpflichten. Die BVA-Verantwortlichen können sich deshalb Hoffnungen machen, dass dies auch in der nächsten Transferperiode im Winter gelingt. El Zein betont: "Wir haben schon eine sehr gute Mannschaft, aber der eine oder andere Spieler könnte sicher helfen. Es kann sein, dass wir etwas machen werden. Es muss aber alles passen. Wir haben keinen Druck. Unser Ziel ist es, guten Fußball zu spielen. Über den Aufstieg brauchen wir in dieser Saison nicht reden."