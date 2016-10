Im Hagener Ischeland Stadion empfing die TSG Sprockhövel am Samstag vor 2100 Zuschauern den Wuppertaler SV. Die beiden Aufsteiger trennten sich mit 1:1.

Bei niedrigen Temperaturen war es eine umkämpfte Partie auf holprigem Rasen. Sprockhövel war das Selbstvertrauen aus dem ersten Saisonsieg gegen den Bonner SC in der Vorwochen von Beginn an anzumerken. Sie ließen die Gäste nicht ins Spiel kommen, weil sie immer eng am Gegenspieler dran waren und sie an der Grenze des Erlaubten attackierten. So fiel der Führungstreffer der Gastgeber nach einem provozierten Stockfehler in der Wuppertaler Hintermannschaft. Tristan Duschke konnte einen Ball im eigenen Strafraum auf dem schwer bespielbaren Geläuf nicht richtig kontrollieren, Christopher Antwi-Adjej, genannt "Jimmy", luchste ihm die Kugel ab und musste nur noch einschieben.

WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen ärgerte sich über dieses Gegentor, weil er vor dem Spiel vor solchen Situationen gewarnt hatte: "Wir haben uns auf dem Platz ja auch warm gemacht. Deshalb habe ich vorher darauf hingewiesen, dass wir es vermeiden sollten, im Umkreis des Strafraums das Spiel aufzubauen, weil es für den Passempfänger schwierig ist."

Im Anschluss an das Gegentor wirkten die Wuppertaler dann aber viel agiler und kamen nach einem Foul von Torwart Robin Benz an Kevin Hagemann per Elfmeter durch Gaetano Manno zum direkten Ausgleich. Der Elfmeterpfiff war allerdings sehr umstritten, da die meisten Beteiligten das Foul außerhalb des Strafraums gesehen haben, wie auch TSG-Trainer Andrius Balaika: "Man hat ganz klar gesehen, dass das Foul mindestens einen halben Meter außerhalb stattfindet." Andersherum beschwerten sich aber die Gäste, dass sie kurz vor Schluss keinen zweiten Elfmeter bekommen haben. Insgesamt war Balaika aber zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Wir haben mutig nach vorne gespielt und uns Torchancen erarbeitet. Deshalb war das zwischenzeitliche 1:0 auch hochverdient. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben, aber nach dem Spielverlauf wäre mehr drin gewesen."