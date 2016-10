Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich von Cheftrainer Rüdiger Rehm getrennt.

Damit reagiert der Verein auf die desaströse Bilanz: In zehn Spielen gab es fünf Unentschieden und keinen Sieg. Die Arminen haben außerdem die meisten Gegentore in der Liga kassiert (19) und stehen mit lediglich fünf Punkten am Tabellenende der 2. Bundesliga.

Auch Co-Trainer Mike Krannich wurde von seinen Aufgaben entbunden. "Die Trennung von Rüdiger Rehm und Mike Krannich ist uns nicht leicht gefallen. Beide haben sich seit ihrem Amtsbeginn voll und ganz in den Dienst des Clubs gestellt. Leider ist der erhoffte sportliche Erfolg ausgeblieben. Als Resultat der zuletzt enttäuschenden Entwicklungen sahen wir uns gezwungen zu handeln", ließ Samir Arabi, Geschäftsführer Sport beim Zweitligisten, auf der Homepage des Vereins verkünden.

U19-Co-Trainer Carsten Rump wird den Posten übergangsweise übernehmen.