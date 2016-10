Mit 2:0 (1:0) hat die SG Wattenscheid souverän die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf besiegt und fährt mit breiter Brust zum Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen.

Bei schwierigen Platzverhältnissen und unter strömenden Regen gab die SGW, bei der Spielmacher Burak Kaplan Burak Kaplan» zum Profil nicht einmal im Spielerbogen der Partie auftauchte, von Beginn an den Ton an. Die Partie schwappte zehn Minuten vor sich hin, bis die Hausherren die Kontrolle über das Spiel übernahmen und die Gäste aus Düsseldorf nach der ersten Torannäherung durch einen Lupfer von Manuel Glowacz Manuel Glowacz» zum Profil hinter laufen ließen. Der Fortuna gelang es in Durchgang eins zu keiner Zeit so richtig, den Tabellensechsten in Gefahr zu bringen.

In der 35. Spielminute folgte die erste richtig gelungene Aktion der Hausherren, die die Führung brachte. Nico Buckmeier startete auf der rechten Außenbahn durch und brachte den Ball scharf in die Mitte, wo Jonas Erwig-Drüppel Jonas Erwig-Drüppel» zum Profil am zweiten Pfosten lauerte und das Spielgerät mit der Brust über die Linie beförderte. Mit der verdienten 1:0 Führung der Gastgeber ging es dann in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang machten die Hausherren genau dort weiter, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten. Daniel Keita-Ruel Daniel Keita-Ruel» zum Profil prüfte Fortuna-Keeper Justin Vom Steeg Justin vom Steeg» zum Profil mit einem herrlichen Kunstschuss in Richtung Torwinkel, den der Schlussmann überragend abwehren konnte. (48.) Nachdem die SGW gleich mehrere einhundertprozentige Torchancen liegen ließ und am glänzend aufgelegt Torhüter der Gäste scheiterte, brachte ein von Christian Weber verursachter Foulelfmeter die Entscheidung. Manuel Glowacz Manuel Glowacz» zum Profil, der spielstärkste Akteur auf dem Platz, verwandelte eiskalt und machte den Deckel drauf. (80.) Die letzten Minuten einer zu jeder Zeit einseitigen Partie spielte Wattenscheid souverän herunter, brachte so den achten Saisonsieg ungefährdet unter Dach und Fach und kann nun mit breiter Brust zum Auwärtsknaller bei Rot-Weiss Essen antreten.

Fortuna-Coach Taskin Aksoy zeigte sich enttäuscht über die schwache Darbietung seiner Schützlinge: "Glückwunsch an die SGW. Wir hatten einen gebrauchten Abend und fanden zu keiner Zeit ins Spiel. Wir hatten weder vorne, noch hinten Ordnung und haben absolut verdient verloren."

Farat Toku, Coach der SGW, sah hingegen ein starkes Spiel seiner Mannschaft: "Wir haben alle nach dem Sieg gestrebt. Es tut gut, dass wir zu Null gespielt haben. Wir hatten viele Heimspiele, in denen wir auch gut waren, aber nicht gewonnen haben, darum war das absolut perfekt. Wir haben den Sieg verdient und eine spitzen Leistung bis zur letzten Minute abgeliefert."