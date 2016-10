Für YEG Hassel läuft es derzeit nicht schlecht, haben die Hasseler die letzten vier Spiele nicht mehr verloren, zuletzt mit 3:0 gegen den SC Preußen Münster II gewonnen.

Diese kleine Serie wollen sie natürlich auch am Sonntag fortsetzen. Dann geht es für den Tabellenvierten TuS Hiltrup nach Münster. Anstoß ist um 15 Uhr.

Auch auswärts präsentiert sich das Team von Trainer Oktay Güney in dieser Saison hervorragend. Nach der 0:2-Auftaktniederlage beim starken Aufsteiger und Spitzenreiter TuS Haltern blieb YEG in der Ferne unbesiegt. Aus Sicht des Coaches wird die Partie im Münsterland aber nicht einfach. „Hiltrup ist ein starker Gegner mit guten Fußballern“, sagt Oktay Güney, der aber gleich einwirft: „Wir sind aber auch stark.“

Beim Tabellensechsten kann der YEG-Trainer auf seine besten Spieler setzen. Alle Mann sind am Bord, heißt: „Ich habe die Qual der Wahl.“ Am Freitagabend haben sich die Hasseler beim Abschlusstraining noch mal auf den kommenden Gegner eingestellt. „Wir haben noch mal richtig Gas gegeben und einige Sachen einstudiert“, sagt Güney. „Denn wir wollen aus Hiltrup unbedingt was mitnehmen und weiter oben dran bleiben.“