Am vergangenen Sonntag hat die Schalker U 19 2:0 gegen den VfL Bochum gewonnen und Trainer Norbert Elgert sprach von einem „brutal intensiven Spiel von beiden Mannschaften.“

Mit dem Erfolg haben die Schalker die Bochumer auf Distanz gehalten und sich als Tabellenzweiter in Schlagweite zum Spitzenreiter Bayer Leverkusen positioniert. Am kommenden Sonntag wird es nun von der Papierform einfacher, denn die Schalker erwarten dann um 11 Uhr auf der Platzanlage der Gesamtschule Ückendorf die Viktoria aus Köln. Und die ist mit nur vier Pünktchen aus den bisherigen acht Spielen Tabellenletzter der A-Junioren-Bundesliga.

Viktoria Köln hat gerade einmal vier Punkte

Wer allerdings den Schalker Trainer Norbert Elgert kennt, der weiß nur zu gut, dass es für Elgert in der Liga keine einfachen Spiele gibt. Der Trainer stellt seine Jungs immer perfekt auf den jeweiligen Gegner ein und erwartet auch und gerade gegen den Tabellenletzten genau den Einsatz und die Konzentration wie in einem Spitzenspiel.

Für Elgert zählt schließlich nie die Einzelleistung, sondern immer die Leistung der gesamten Mannschaft. Gegen Bochum stimmte die, denn Elgert gratulierte seinem Team nach dem Schlusspfiff zur geschlossenen Leistung. Bleibt abzuwarten, ob er dies am Sonntag wieder tun kann.