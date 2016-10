Beim wiedererstarkten Titelanwärter BSV Schüren will SW Wattenscheid 08 am Sonntag ab 15.15 Uhr einen erneuten Versuch unternehmen, gegen die eklatante Auswärtsschwäche anzuspielen.

Alle vier Auswärtspartien verloren die Schwarz-Weißen bisher - und dies bei einer ernüchternden Torbilanz von 3:12. Dennoch herrscht bei den Schwarz-Weißen nach dem jüngsten Heimsieg über Kemminghausen Zuversicht, auch wenn die Gastgeber, die mit dem Rauswurf der SG Wattenscheid 09 aus dem Westfalenpokal einen echten Coup gelandet haben, seit vier Begegnungen ungeschlagen sind.

„Wir zeigen aber auch seit drei Wochen starke Leistungen, die nun auch auswärts einmal belohnt werden sollen“, rechnet sich Trainer Jürgen Meier Chancen aus, zumindest einen Zähler mit nach Wattenscheid zu bringen. Zwar muss Meier im zehnten Saisonspiel zum zehnten Mal die Anfangsformation ändern, aber diesmal kommt es ihm zumindest so vor, als würde er die gleiche Startelf ins Rennen schicken. „Max Stegmann musste ich gegen Kemminghausen ja schon nach 20 Minuten mit einem Muskelfaserriss auswechseln. Für ihn kam Rick Reekers in die Partie. Mit dieser Aufstellung könnten wir auch in Schüren beginnen“, lässt sich Meier in die Karten schauen. Auch Nicolai Striewe könnte nach siebenwöchiger Auszeit erstmals wieder zum Aufgebot gehören.