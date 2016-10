Der SV Sonsbeck liegt mit 23 Punkten aus elf Spielen momentan auf einem starken vierten Tabellenplatz in der Landesliga Niederrhein. Dort will man sich am liebsten etablieren.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein vor zwei Jahren schloss der SVS die letzte Saison auf Platz sieben ab. Damit will man sich in Sonsbeck in diesem Jahr nicht zufrieden geben. Die Marschroute ist klar, die Top 5 sind am Ende das klare Ziel. Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi befindet sich aktuell in einer kleinen Verfolgergruppe aus vier bis fünf Teams. Neben Rhede, Straelen, Speldorf und Sterkrade-Nord schielt auch der SV mit einem Auge auf Relegationsplatz zwei. "Mit Platz vier sind wir natürlich sehr zufrieden, die aktuelle Platzierung ist für uns eine schöne Momentaufnahme. Wir wissen um unsere Stärken und sind weiter nah oben dran, das wollen wir auch weiterhin bleiben", gibt sich der Coach kampfbetont, der auch in den Reihen der anderen Verfolger eine "enorme Qualität" sieht. Die momentan positive Tabellensituation lässt Scuderi allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dazu hinreißen, die Saisonziele zu korrigieren. Vor zwei Wochen musste Sonsbeck eine herbe Niederlage im Aufstiegskampf einstecken. Gegen den abstiegsbedrohten TuS Essen-West gab es ein 0:1. Damit war Scuderi alles andere als zufrieden: "Gegen die Topteams haben wir bisher immer gut ausgesehen, aber wir lassen unten einfach zu viele Punkte liegen, wie zum Beispiel auch gegen Klosterhardt. Im Gegensatz zu RWO II oder anderen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion fehlt uns etwas die nötige Routine und Erfahrung, um solche Spiele zu gewinnen", kritisiert der Coach. In den Topspielen entscheide oft nur die Tagesform. Am Sonntag kämpfen die Sonsbecker beim Duisburger SV um wichtige Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. "Duisburg habe ich natürlich vor der Saison anders eingeschätzt. Sie haben gegen Speldorf und Kleve gut ausgesehen, aber auch schon viele Spiele hoch verloren. Dennoch haben sie einen guten Trainer, der die Mannschaft gut einstellt. Mit dem nötigen Kampf über 90 Minuten und genügend Respekt werden wir die unangenehme Auswärtsaufgabe angehen", so Scuderi, für den solche Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenregion von besonderer Wichtigkeit sind, um weiter oben mitzumischen.

