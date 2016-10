Aufsteiger Sportfreunde Baumberg hat einen guten Start in der Oberliga Niederrhein hingelegt. Nach elf Spielen belegen die Sportfreunde den zehnten Rang.

Trainer Salah El-Halimi ist zufrieden. "Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir in der Liga mithalten können, trotzdem bleibt das Ziel einzig der Klassenerhalt." Nach dem starken Saisonstart geriet man zuletzt in ein kleines Tal. Vier der letzten fünf Ligapartien gingen verloren, aber die Leistungen haben laut El-Halimi auch in diesen Spielen gestimmt. "Wir hätten ein paar Punkte mehr haben müssen, als wir aktuell haben. In den Spielen gegen Cronenberg und Ratingen hat uns ganz klar die Effizienz gefehlt, aber Chancen hatten wir eigentlich immer."

Am Wochenende wartet nun die wahrscheinlich schwerste Aufgabe der Liga. Es geht zum Tabellenführer Uerdingen. "Wir werden mit einem guten Plan ins Spiel zu gehen, um dem KFC das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Trotzdem sind wir keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Wir spielen gerne mit - auch gegen den KFC." Die Personalsituation spricht jedoch nicht für die Sportfreunde, denn nun muss auch noch Abwehrchef Marius Schultens, der sich am letzten Wochenende einen Innenbandriss zugezogen hat, langfristig ersetzt werden.

Pawlak muss auf Vincent Wagner verzichten

Die noch immer ungeschlagenen Krefelder geben ihrem Trainer Andre Pawlak genug Anlass, hochzufrieden zu sein. "Das einzige, was mich noch glücklicher machen würde, wäre eine entspanntere Personallage. Dann könnten wir auch mal ein bisschen rotieren." Zu Lazarett gesellt sich jetzt auch noch Vincent Wagner. Der Ex-Essener steht am Wochenende nicht zur Verfügung. Die letzten Spiele konnten die Uerdinger sehr deutlich für sich entscheiden. Das soll so bleiben: "Natürlich wissen wir auch, wie wichtig am Ende das Torverhältnis sein kann und Tore sind schließlich das Salz in der Suppe. Ein Ergebnis zu verwalten, ist auch nicht unser Anspruch."

Vor dem Spiel gegen Baumberg warnt Pawlak jedoch. Es sei ein Gegner, gegen den man ganz schnell Punkte liegen lassen könne. "Baumberg ist für mich kein klassischer Aufsteiger, viele Spieler haben schon Oberliga und höher gespielt." Ob die Baumberger wirklich mitspielen werden, ist für Pawlak noch unklar. "Das würde uns sicher entgegenkommen und wäre schön für die Fans, aber wir sind auf alles vorbereitet."