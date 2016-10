Am Samstag, 22. Oktober (16.30 Uhr), findet in der Kreisliga A im Essener Norden ein ganz besonderes Spiel statt.

Der VfB Essen-Nord empfängt den ESC Preußen Essen. Es ist nicht nur ein Altenessener Derby sondern auch ein Duell der Platznachbarn. Denn beide Klubs sind auf der Platzanlage an der Seumannstraße zuhause. Seit dem Umzug des VfB vom altehrwürdigen Altenbergshof ist es das erste Derby in der neuen Heimat der Norder. "Es ist schon ein ganz spezielles Spiel. Wir freuen uns unheimlich auf dieses Duell mit dem ESC und hoffen, dass viele Zuschauer den Weg an die Anlage finden. Beide Mannschaften spielen eine gute Rolle in der Liga und es könnte ein spannendes, interessantes Derby werden", sagt Patrick Meyer, Trainer des VfB.