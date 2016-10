Der 11. Spieltag in der Westfalenliga 2 birgt einige richtungsweisende Partien. So zum Beispiel in Kirchhörde.

"Mit unseren 15 Punkten liegen wir voll im Soll. Wenn man bedenkt, dass wir bisher viel improvisieren mussten, da uns einige Leistungsträger gefehlt haben und zum Teil auch noch fehlen, bin ich sehr zufrieden", bilanziert KSC-Trainer Lothar Huber. Für das Spiel am Sonntag gegen den Lüner SV erwartet er einen spielerisch starken Gegner. "Wir werden defensiv stabil stehen müssen, damit die enorme offensive Qualität der Lüner nicht zur Entfaltung kommt. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass wir auch gegen Lünen gewinnen können, wenn wir eine Top-Leistung abrufen." Den 11. Spieltag tippt Lothar Huber (Kirchhörder SC)

Tipps Heim Gast Experte RS BV Westfalia Wickede TuS 05 Sinsen 2:1 0:2 SpVg Olpe SC Neheim 1:1 2:1 FC Iserlohn 46/49 FC Lennestadt 3:0 1:0 Mengede 08/20 DSC Wanne-Eickel 1:3 1:2 DJK TuS Hordel SV Brackel 2:0 2:1 Westfalia Herne Holzwickeder SC 3:1 2:0 Kirchhörder SC 58 Lüner SV - 1:1 SV Horst-Emscher 08 SV Concordia Wiemelhausen 1:2 2:2

Zur Startseite