Am Wochenende steht der 11. Spieltag in der Oberliga Westfalen auf dem Plan. Das Topspiel steigt zwischen dem SV Lippstadt und Westfalia Rhynern.

Unter anderem spielt noch der Tabellenletzte aus Dortmund gegen Roland Beckum. Nachdem die Dortmunder am letzten Spieltag nach zuvor vier Niederlagen am Stück einen überraschenden Punkt gegen den Zweiten aus Lippstadt holten, möchte Trainer Adrian Alipour den Aufwärtstrend fortsetzen. "Die Tabelle lügt nicht, aber ich bin mehr als überzeugt, dass wir da unten rauskommen. Wir haben eine enorme Qualität und die Stimmung in der Mannschaft ist super. Wir müssen jetzt auf der Leistung der letzten Woche aufbauen."

Für das Spiel gegen Roland Beckum prognostiziert Alipour eine spannende Partie. "Roland Beckum kann sich von den unteren Rängen absetzen und wir wollen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten. Wir haben dazu noch die Chance Beckum unten mit reinzuziehen."

Den 11. Spieltag tippt Adrian Alipour (ASC Dortmund)