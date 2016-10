Kreispokal Westfalia Herne ist bei der SG Castrop gefordert

Die Rückkehr an die Tabellenspitze der Westfalenliga 2 ist durch den 3:2-Sieg bei Westfalia Wickede geschafft, am Mittwoch will Westfalia Herne den nächsten Schritt in Richtung des zweiten Saisonziels machen.