Rot-Weiss Essen droht erneut der Ausfall von Kamil Bednarski.

Der 31-Jährige, der sich zunächst kurz nach seinem Wechsel an die Hafenstraße verletzt hatte und erst beim Auswärtsspiel in Aachen zu seinem ersten Einsatz gekommen war, fehlte aufgrund gesundheitlicher Probleme im Training. Bereits am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln II war er nicht bei 100 Prozent. Zuvor war Bednarski nach einem Bruch an der Hand operiert worden.

Ebenfalls leichte Probleme hat Niclas Heimann. Der Essener Torhüter hat Probleme am Oberschenkel, konnte daher nur eingeschränkt trainieren. Ein Einsatz im Auswärtsspiel bei Sportfreunde Siegen (Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr) ist wohl nicht gefährdet.