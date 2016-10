Als Aufsteiger spielt der TuS Mündelheim bisher eine gute Rolle in der Bezirksliga Niederrhein. Das Ziel bleibt aber vorrangig der Klassenerhalt.

Am Ende der letzten Saison konnte der TuS die Kreisliga-A-Saison auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen und setzte sich in der anschließenden Aufstiegsrunde gegen Glückauf Möllen durch. Nachdem sich die Duisburger in der Saison 2012/2013 nach nur einem Jahr direkt wieder aus der Bezirksliga verabschieden mussten, soll der große Coup in diesem Jahr erstmalig gelingen. "In den bisherigen Spielen haben wir uns gut geschlagen, wir haben einen ausreichend starken Kader, um die Klasse am Ende zu halten", gibt sich Frank Luse, Sportlicher Leiter des TuS Mündelheim, optimistisch.

Nach drei teilweise deutlichen Auftaktniederlagen feierte das Team von Trainer Frank Krüll am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg, ein 5:0 gegen das noch sieglose Schlusslicht Olympia Bocholt. Durch die Pleite gegen Blau-Weiß Oberhausen stand Mündelheim nach dem achten Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Allerdings holte der TuS aus den letzten drei Spielen satte neun Punkte. Gegen die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf Meiderich, Lowick und Krechting konnte sich der Bezirksligist etwas Luft nach unten verschaffen und steht nach elf Spielen und zwölf Punkten auf Tabellenplatz zwölf. Zudem besitzt der Aufsteiger aktuell ein Fünf-Punkte-Polster auf Relegationsplatz 15.

In den nächsten Wochen stehen deutlich schwerere Aufgaben auf dem Programm. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr empfängt Mündelheim den Tabellenzweiten DJK Vierlinden. "Wir freuen uns auf das Heimspiel auf unserem neuen Kunstrasen. Wir haben nichts zu verlieren und wollen Vierlinden mit den Zuschauern im Rücken durchaus ärgern, um am Ende den ein oder anderen Punkt mitzunehmen", so der Sportliche Leiter, der sich gerade durch den neuen Kunstrasen erhofft, dass höherklassige Spieler vielleicht Interesse bekommen, um in Zukunft für den Bezirksligisten zu spielen.