Tolle Sportgesten brauchen nicht die große Bühne des Profifußballs:

So wurde das Duell zwischen den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund und Sporting Lissabon in der UEFA Youth League zum Schauplatz einer außergewöhnlich bewegenden Aktion.

Vor Anpfiff der Partie überreichte der Kapitän der portugiesischen Jungkickern den Gegnern aus Dortmund ein Sporting-Trikot, auf dessen Rückseite der Name von BVB-Talent Dario Scuderi prangt. Scuderi hatte sich im ersten Spiel der Youth League vor rund drei Wochen gegen Legia Warschau eine schwere Knieverletzung zugezogen, die Bilder verbreiteten sich rasant im Netz.

Der 18-Jährige bedankte sich prompt via Instagram für die Aufmunterung der Gastgeber. "Danke an Sporting Lissabon für die tolle Geste", schrieb Scuderi und hing noch ein Herz an.

Auch nach Abpfiff dürfte die freundschaftliche Stimmung zwischen den Teams weiterbestehen: Die Partie endete mit 1:1 und einer Punkteteilung.