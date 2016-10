Zwei Tore hat RWE-Stürmer Roussel Ngankam zum 5:2-Sieg gegen die U21 des 1. FC Köln beigetragen. Jetzt kann er Regionalliga-Spieler der Woche werden.

Nachdem bereits Tolga Cokkosan diese Auszeichnung holen konnte, steht ein weiterer RWE-Spieler zur Wahl zum Regionalliga-Spieler der Woche. Roussel Ngankam kam im Sommer von der SG Sonnenhof Großaspach und erzielte in den letzten beiden Pflichtspielen drei Treffer für die Mannschaft von der Hafenstraße.

In der Abstimmung tritt der 23-jährige gegen Guillaume Cros (FC Carl Zeiss Jena), Stephan Hain (SpVgg Unterhaching), Lukas Kohler (SV 07 Elversberg) und Linus Meyer (FC Eintracht Norderstedt) an. Bislang liegt der RWE-Stürmer mit 69 Prozent der abgegebenen Stimmen komfortabel in Führung.

Bis Mittwoch 12 Uhr kann auf Facebook abgestimmt werden: