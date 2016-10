Der SV Arminia Marten steht auch nach einem Saisondrittel auf dem starken zweiten Tabellenplatz in der Landesliga 3 Westfalen.

Trainer Giovanni Schiattarella tritt dennoch auf die Euphoriebremse. Nach neun Spielen und 18 Punkten liegt der Dortmunder Landesligist nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SV Sodingen. Die Schiattarella-Elf hat allerdings noch ein Spiel weniger. Die einzige Saisonniederlage bisher kassierte die Arminia vor einem Monat beim VfL Kemminghausen (3:6).

Danach startete Marten eine kleine Serie mit drei Siegen in Folge. Vor dem spielfreien Wochenende gab es allerdings nur ein 2:2 beim Hombrucher SV. Dabei lag der Tabellenzweite zwei Mal zurück und konnte dank starker Mentalität doch noch einen Punktgewinn erzielen, für den Trainer trotzdem ein Grund zur Kritik: "Das ist das, was uns im Moment noch fehlt. Wir müssen dringend an unserer defensiven Stabilität arbeiten. Wir kassieren zu viele Gegentore, schießen aber selber zum Glück genug Tore, um so ein Spiel nicht zu verlieren."



Wichtig ist, dass die Mannschaft große Fortschritte macht. Giovanni Schiattarella

Die Mentalität seiner Mannschaft ist für den Trainer ein besonderes Qualitätsmerkmal. Nach dem Landesliga-Aufstieg vor zwei Jahren konnte man die letzte Saison bereits ohne Abstiegssorgen auf Platz neun beenden. Schiaterella übernahm zur laufenden Saison, der Trainer sah bereits vor dem positiven Saisonstart "eine deutliche Entwicklung vom ersten Tag der Vorbereitung." Tabellenplatz zwei in der sehr ausgeglichenen Liga ist für den Marten-Coach allerdings kein besonderer Moment: "Das interessiert uns nicht. Wichtig ist, dass die Mannschaft große Fortschritte macht, gerade was die Kompaktheit im Spiel und unsere offensive Ausrichtung betrifft" fordert Schiaterella, der auch betont, dass viele Siege seiner Mannschaft ein hartes Stück Arbeit waren: "Gegen viele Mannschaften mussten wir uns für die erzielten Ergebnisse ordentlich strecken!"

Mit einem Sieg im kommenden Topspiel gegen den Spitzenreiter SV Sodingen aus Herne könnte Marten tatsächlich die Tabellenführung übernehmen. Im Stadion am Wischlinger Weg erwartet der Trainer am Sonntag ein temporeiches und spannendes Spiel. In Sachen Zielsetzung hat er klare Vorstellungen. "Unser Hauptziel ist es, dass wir uns gegenüber dem Vorjahr verbessern. Wo am Ende die Reise hingeht, kann man sicherlich erst nach zwei Dritteln der Saison genauer sagen. Für eine ruhige Saison wollen wir alles geben und bis zum letzten Atemzug kämpfen."