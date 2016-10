Innerhalb von einer Woche muss der SC Düsseldorf-West gegen zwei Essener Vereine antreten. Der erste Teil dieser Essener Woche ist mit 3:1 geglückt.

Gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen konnte die Mannschaft von Trainer Marcus John durch Ryutaro Omote früh in Führung gehen. Nach einem schnellen Ausgleich dauerte es bis 57. Minute, ehe Düsseldorf-West durch einen Foulelfmeter durch Simon Deuss erneut in Führung ging, die Shunja Hashimoto in der 84. Minute zum 3:1-Endstand ausbaute.

"Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden", sagt John zum fünften Saisonsieg seiner Mannschaft. Vor der Saison hatte der 42-Jährige noch den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen, jetzt steht sein Team nach elf Spieltagen mit 18 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. "Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Ich hätte nicht erwartet, dass wir nach elf Spielen so weit oben stehen", gibt John zu. Doch von seinem Saisonziel Klassenerhalt möchte er trotzdem nicht abrücken: "Die Liga ist eng zusammen. Wenn du zwei Spiele verlierst, bist du ganz schnell wieder unten drin, weil auch die Mannschaften aus dem Tabellenkeller regelmäßig punkten."

Mit der SpVg Schonnebeck wartet jetzt ein Spitzenteam auf die John-Elf. Dass dieses Spiel eine schwierige Aufgabe wird, weiß John: "Schonnebeck ist spielerisch sehr gut. Sie werden früh pressen und uns attackieren." Mit einer Einschätzung, ob es für die Düsseldorfer im zweiten Spiel gegen ein Essener Team zu Punkten reicht, hält sich John daher auch eher zurück: "Schonnebeck ist einen Schritt weiter als wir. Aber wir wollen ihnen natürlich das Leben so schwer wie möglich machen und dann mal gucken, was möglich ist."