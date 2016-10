Rot-Weiß Oberhausen hat dank der Unterstützung seines Partners

„Sign You – Mediascreen“ die Möglichkeit, in dieser Woche ein hochwertiges rot-weißes Singlespeed-Fahrrad zu versteigern.

Das Fahrrad verfügt über eine besondere weiße fluoreszierende Lackbeschichtung, was bedeutet, dass es im Dunkeln leuchtet.

Außerdem runden stilechte rote Reifen und die Autogramme der gesamten ersten Mannschaft das Ganze ab.

RWO-Fans, Mitglieder, Sponsoren und Freunde haben die Möglichkeit ein Angebot per Mail an strassburger@rwo-online.de zu senden. Jeden Tag (gegen 12 Uhr mittags) wird auf der Homepage (www.rwo-online.de) und der offiziellen Facebook-Seite (facebook.de/rwoberhausen) das aktuelle Höchstgebot veröffentlicht, sodass immer wieder die Möglichkeit besteht, das Gebot zu erhöhen.

Am kommenden Freitag, den 21.10.2016 (12 Uhr) endet die Versteigerung. Der Erlös geht an die Familie des verstorbenen Oberhausener Feuerwehrmannes.

Beim Heimspiel gegen Viktoria Köln (Samstag, 22.10.2016, 14 Uhr) wird der Verein außerdem Spenden sammeln. Im Fanshop und an den Imbissständen werden Spardosen aufgestellt. Des Weiteren wird der Präsident im Rahmen des Spiels in der Sponsorenkantine Spenden sammeln und noch eine weitere Auktion präsentieren. Am Ende gehen auch diese Erlöse, sowie die Einnahmen des vergangenen U23-Spiels gegen den SV Straelen (knapp 300 Zuschauer) an die Familie des verunglückten Oberhausener Feuerwehrmannes.