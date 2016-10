Wenn Legia Warschau am Dienstag (20.45 Uhr) im Bernabeu antritt, dann hat Real Madrid weniger Angst vor den Spielern des polnischen Meisters als viel mehr vor deren Anhängern.

"In Madrid herrscht die allerhöchste Sicherheitsstufe, weil die Legia-Fans kommen", schreibt die spanische Sportzeitung "Marca". Und es geht noch weiter. Im Vorbericht werden die Warschauer Anhänger als "Rassisten, Homophobe und Wilde" beschrieben. "Wir haben in der spanischen Hauptstadt Angst vor Vandalismus seitens der Pseudo-Legia-Fans. Sie sorgen in Polen für Terror. Sie kämpfen gegen jeden, der ihre rassistischen und homophoben Meinungen nicht unterstützt." In Madrid werden rund 1000 Fans des polnischen Meisters erwartet.

Schon gegen Borussia Dortmund zeigten sich die Warschauer Hooligans von ihrer "besten Seite". Wurfgeschosse, rassistisches Liedgut und der versuchte Sturm des BVB-Blocks - das alles hatten die Zuschauer in Warschau beim 6:0-Sieg der Dortmunder erlebt. Die Strafe folgte prompt: Die Disziplinar-Kommission der UEFA bestrafte das Warschauer Fehlverhalten mit einem Geisterspiel gegen Real Madrid (2. November) und einer saftigen Geldstrafe von 80.000 Euro.

In den letzten vier Jahren ist es bereits das vierte Mal, dass Legia Warschau im Europapokal vor leeren Rängen spielen muss: 2013 gegen Apollon Limassol, 2014 gegen Trabzonspor und 2015 gegen Ajax Amsterdam jeweils in der Europa League und 2016 in der Champions-League-Qualifikation gegen Steaua Bukarest.