Seit diesem Wochenende hat der Oberliga-Tabellenführer aus Uerdingen nicht mehr nur die beste Offensive mit 32 Treffern, sondern auch noch die beste Defensive der Liga.

Gerade einmal vier Gegentreffer in elf Ligaspielen kassierte die Mannschaft von Trainer André Pawlak. Das Hauptaugenmerk liegt laut Pawlak auf beiden Mannschaftsteilen, da zwar aufgrund der eigenen Qualität meist agiert statt reagiert wird, aber das eigene Offensivspiel ganz hinten beginne. Ganz hinten bedeutet in diesem Fall beim Torwart. Dafür haben die Uerdinger vor der Saison einen Keeper gesucht, der auch Qualitäten eines Liberos mitbringt. In Maurice Schumacher Maurice Schumacher» zum Profil haben sie diesen gefunden. "Ich kannte Maurice schon aus Jugendzeiten und wusste was er kann. Daher habe ich auf solch starke Leistungen gehofft. Wir haben im Endeffekt alles richtig gemacht, dass er bisher nur vier Gegentore kassiert hat, das ist natürlich überragend."

Solche Leistungen wecken allerdings auch Begehrlichkeiten am erst 22-Jährigen. Pawlak ist das bewusst. "Es war von vornherein mit ihm abgesprochen, dass wir ihm hier in Uerdingen eine größere Plattform bieten können und dass er bei uns erstmal weiter lernen soll. Ich sehe in ihm einen perspektivreichen Spieler, der sicherlich auch die Qualität für höherklassige Aufgaben besitzt." Wenn es nach Pawlak geht, würde er diese höheren Aufgaben natürlich am liebsten erstmal mit ihm in Uerdingen angehen.

Mit der sportlichen sowie persönlichen Situation ist Schumacher sehr zufrieden. "Generell stehen wir richtig gut und pressen von Beginn an. Dadurch wird auch viel von meinem Kasten ferngehalten." Auf persönliche Ambitionen angesprochen, antwortete er im Gespräch ganz bescheiden: "Natürlich will man irgendwann mal höher spielen, dies aber auch ganz gerne mit dem KFC Uerdingen. Ich habe ganz bewusst vor der Saison hier einen Vertrag über die Laufzeit von drei Jahren unterschrieben." Für Schumacher, der vor der Saison aus Duisburg gekommen war und den Großteil seiner bisherigen Karriere dort verbrachte, war besonders das Pokalspiel gegen den MSV ein absolutes Highlight. Auch dort ließ Schumacher mit seiner Abwehr gegen den souveränen Tabellenführer der dritten Liga so gut wie nichts zu, kassierte allerdings kurz vor dem Ende doch noch einen der bisher wenigen Gegentreffer. "Das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, gegen den Verein zu spielen, in dem ich die letzten 16 Jahre verbracht habe."