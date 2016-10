Zwei Siege, ein Unentschieden. Mit dieser Bilanz kommt die SpVg Schonnebeck aus der Englischen Woche in der Oberliga Niederrhein und ist damit weiterhin ungeschlagen.

Trainer Dirk Tönnies bilanzierte nach dem 2:2 (1:0) beim TSV Meerbusch: "Wir hatten das Spiel über 70 Minuten fest im Griff. Mit dem ersten Gegentor wird es dann allerdings ein anderes Spiel mit vielen Emotionen und wir kriegen dann innerhalb kurzer Zeit den Ausgleich." Seine Mannschaft war durch das erste Tor von Markus Heppke im Schonnebecker Trikot in der 43. Minute in Führung gegangen und erhöhte durch Thomas Denker auf 2:0 (68.). Diese Führung hielt bis zur 78. Minute, als der TSV innerhalb von zwei Minuten durch die Tore von Semir Purisevic und Brian Günther ausgleichen konnte.

Als in der 82. Minute der eingewechselte Arian Reimann auch noch die Gelb-Rote Karte sah, drohte das Spiel komplett zu kippen. "Der Platzverweis war lächerlich. Wir haben danach mit allem verteidigt, was wir hatten und sind froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben", beschreibt Tönnies die Schlussphase in Meerbusch.

Mit der Leistung seiner Mannschaft ist der Schonnebeck-Trainer trotz der verspielten 2:0-Führung zufrieden: "Die Jungs haben gut gekämpft. Wir sind weiterhin ungeschlagen und sind damit mehr als im Soll." Nach der Englischen Woche hat das Team vom Schetters Busch nun erstmal eine Verschnaufpause, bevor am Sonntag der Tabellensechste SC Düsseldorf-West in Schonnebeck gastiert. "Viele Spieler sind angeschlagen und gehen auf dem Zahnfleisch. Wir wollen die Zeit jetzt nutzen, um Kraft zu tanken und am Sonntag dann mit neuer Energie auflaufen zu können", sagt der Trainer der "Schwalben."

Gegen die Mannschaft von Trainer Marcus John erwartet Tönnies ein kompliziertes Spiel: "Die Qualität in der Liga ist sehr hoch, es gibt kaum Unterschiede zwischen den Mannschaften. Wir wollen jedes Spiel wie ein Pokalspiel angehen."

Mit dem Remis bleiben die Schonnebecker weiterhin erster Verfolger des Tabellenführers KFC Uerdingen, der mit seinem 4:1-Sieg gegen den FC Kray den Vorsprung auf vier Punkte ausbauen konnte. Der TSV Meerbusch bleibt mit vier Punkten Tabellenletzter.