Die schwere Verletzung von Schalkes Top-Neuzugang Breel Embolo hat den siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga überschattet.

Komplizierte Fraktur des Sprunggelenks, gebrochenes Wadenbein, Riss der Syndesmose und des Innenbandes - selbst die schlimmsten Befürchtungen wurden am Sonntag in der Hessingpark-Clinic, in der Breel Embolo erfolgreich operiert wurde, noch übertroffen.

Das brutale Foul des Augsburgers Kostas Stafylidis könnte dem Schweizer Nationalspielers sogar das vorzeitige Saisonaus beschert haben. Dem 19-Jährigen könnte eine Trainingspause von bis zu sechs Monaten drohen. Ein großer Schock für den jungen Angreifer und ein noch schwerer Rückschlag für die Königsblauen, die nach dem mageren 1:1 beim FC Augsburg noch immer tief im Tabellenkeller stecken.

Doch Embolo verschwendet daran noch keinen Gedanken. Nur einen Tag nach seiner Horror-Verletzung meldete er sich via Facebook zu Wort und machte seinen Fans neue Hoffnung. Zudem bedankte er sich für die zahlreichen Genesungswünsche, die ihn seit seinem persönlichen Drama erreicht hatten. Nicht nur die Fans sprachen dem Angreifer Mut zu, auch Bundesliga-Kollegen wie Augsburgs Keeper Marvin Hitz. "Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei allen für die vielen lieben Nachrichten bedanken", sagt er. Der Star der Schalke gibt sich kämpferisch: "Es geht mir schon ein wenig besser. Ich will so schnell wie möglich zurück auf den Platz", erklärte Offensivspieler, für den die Schalker in der Sommerpause 22 Millionen Euro an den FC Basel überwiesen hatten.

