Die prominenten Passagiere von Flug EW1909 kamen gegen 15 Uhr am Dortmunder Flughafen an.

Zumindest all jene, die sich gesund genug fühlen, um ein Fußballspiel zu bestreiten, was derzeit bei Borussia Dortmund nicht allzu viele Menschen sind. Pierre-Emerick Aubameyang und Co. zogen auf dem Weg ins Flughafenfoyer schwarze Rollkoffer hinter sich her. Reiseziel: Lissabon, wo am Dienstagabend (20.45 Uhr) ein wegweisendes Spiel in der Champions League gegen den portugiesischen Vizemeister Sporting ansteht. Neues Spiel, aber alte Sorgen.

Denn nach wie vor beklagt Schwarz-Gelb eine bemerkenswerte lange Liste an verletzten Spielern. Beim etwas ernüchternden 1:1 gegen Hertha BSC am vergangenen Freitag gesellte sich mit Marcel Schmelzer der nächste wichtige Mann in den Krankenstand, wo bereits ein knappes Dutzend der Kollegen auf Besserung hoffen. Einige wenige offenbar mit Erfolg. Zum Glück für die Borussia.

Besonders in der Defensive ist das Personal weggebrochen, Schmelzers Aus vergrößerte die Sorgen. Denn der für ihn eingewechselte Joo-Ho Park ist nicht für die Champions League gemeldet, gleiches gilt für den Innenverteidiger und Bundesliga-Debütanten vom Freitag Mikel Merino. Aber zumindest traten der seit einigen Tagen wieder im Training befindliche Innenverteidiger Marc Bartra, sein Kollege Sokratis sowie Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek die Reise nach Portugal mit an. Bei den beiden Letztgenannten ist dies nicht allzu selbstverständlich. "Wir haben die Hoffnung, dass es bei beiden noch reicht, es sind ja noch zweieinhalb Tage bis zum Spiel", sagte Sportdirektor Michael Zorc kurz vor dem Abflug.

Falls es nicht reichen sollte, hat Trainer Thomas Tuchel zumindest für einen Plan B vorgesorgt. Mit Dzenis Burnic berief er ein Dortmunder Talent in den Profikader. Er kommt als Alternative auf der Außenverteidigerposition infrage, falls Piszczek ausfällt. Dann nämlich wäre der ebenfalls unerfahrene Felix Passlack der letzte bundesligageprüfte Außenverteidiger im Kader.