Nach einer temporeichen und intensiven U19-Bundesliga-Partie ging die Schalker Elf von Trainer Norbert Elgert mit einem 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum vom Platz.

Bereits nach elf Minuten konnten die Schalker jubeln, als Florian Krüger sich nach einer Flanke gegen zwei Abwehrspieler durchsetzen und zum 1:0 einnetzen konnte. Die frühe Führung der Hausherren war zu diesem Zeitpunkt hoch verdient, da Schalke die absolut spielbestimmende Mannschaft war und der VfL gar nicht stattfand. Das lag vor allem an der hohen Fehlpassquote der Bochumer, durch die der Schalker Nachwuchs immer wieder früh den Ball gewinnen und in die Hälfte der Gäste eindringen konnte.

Mit dem Auftreten seiner Mannschaft in der ersten halben Stunde zeigte sich Elgert nach dem Spiel sehr zufrieden. "Die ersten 30 Minuten gehörten eindeutig uns. Wir haben die Grundtugenden Lauf, Kampf und Teamgeist sehr gut auf den Platz gebracht." Die Schalker Überlegenheit hielt bis zur 30. Minute an. Dann gab es eine Unterbrechung, weil Bochums Chaik Gkaloustian nach einem Pressball verletzt am Boden lag und schließlich das Feld verlassen musste. Bochums Trainer Jan Siewert zu dieser Szene: "Chaik hat sich am rechten Schienbein verletzt und ist sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Was er genau hat, kann ich jetzt noch nicht sagen. Für die Mannschaft war das natürlich ein Schockmoment."

Nach diesem schienen die Bochumer allerdings wie ausgewechselt. Die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte dominierten die Gäste und hatten mehrere gute Gelegenheiten. Da sie diese allerdings nicht nutzen konnten, ging es mit 1:0 in die Pause.

In der zweiten Hälfte kamen beide Mannschaften zu Torchancen. Die besseren davon auf Seiten der Schalker, als Krüger in der 66. Minute aus nächster Nähe nur an die Latte köpfte und in der 73. Minute mit einem Distanzschuss nur den Pfosten traf. Für die Entscheidung sorgte Haji Wright, der nach einem Schuss vom starken Phil Halbauer genau richtig stand und den Abpraller von Bochums Torwart Florian Kraft im Tor unterbringen konnte.

Nach dem Spiel haderte Gästecoach Siewert mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft: "In den ersten 30 Minuten haben wir keinen Zugriff bekommen, kamen dann aber besser ins Spiel und haben uns gute Chancen erarbeitet, die wir nicht nutzen konnten. Schalke war brutal effizient." Schalkes Elgert sah vor allem in der zweiten Hälfte eine ausgeglichene Partie. "Es war ein intensives Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. In der Bochumer Drangphase waren wir nicht gut sortiert und können froh sein, dass wir keine Gegentore kassiert haben, weil so ein Spiel dann schnell kippt. In der zweiten Hälfte haben wir wenig zugelassen und somit auch verdient gewonnen."

Mit dem Sieg konnte der S04-Nachwuchs den zweiten Tabellenplatz zurückerobern. Der VfL bleibt weiter auf Rang vier.