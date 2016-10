MSV Duisburg landete am Samstag den dritten Sieg in Folge.

Der Spitzenreiter siegte bei Aufsteiger SSV Jahn Regensburg vor 7786 Zuschauern mit 2:1 (1:0). Den Siegtreffer erzielte Stanislav Iljutcenko in der 79.Minute. Beim MSV schaffte Linksverteidiger Kevin Wolze doch noch den Sprung in die Startaufstellung. Unter der Woche galt sein Einsatz nach Vereinsangaben aufgrund einer Bänderdehnung im Knöchel als ausgeschlossen. Am Donnerstag stieg der Vizekapitän komplett ins Mannschaftstraining ein, am Freitag saß er als 19.Mann im Teambus, gestern stand er auf dem Platz.

Leidtragende waren Fabio Leutenecker, der einen sicher geglaubten Starteinsatz verpasste, und Tugrul Erat, der trotz Reise nach Bayern am Ende nicht dem Kader angehörte. Überraschungen hielten sich bei der Aufstellung damit in Grenzen. Thomas Bröker lag bei der Besetzung der Außenpositionen in der Gunst des Trainers vorne. Im Angriff erhielten erwartungsgemäß Simon Brandstetter und Zlatko Janko das Vertrauen.

Der MSV erwischte in der Regensburger Arena einen Auftakt nach Maß. Schon in der neunten Minute gingen die Zebras in Führung. Andreas Wiegel setzte sich auf dem rechten Flügel durch. Seine Flanke verwertete Tim Albutat aus kurzer Distanz per Kopf zum 0: 1. Regensburg ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte mutig nach vorne. MSV-Keeper Mark Flekken rettete per Fußabwehr (13.).

In der 16.Minute verpasste Simon Brandstetter nur knapp das 0:2. Thomas Bröker flankte von rechts, „Brandy“ erreichte aber nicht mehr den Ball. Acht Minuten später war Flekken wieder zur Stelle, der einen Schuss von Erik Thommy parierte. Für Simon Brandstetter war die Partie nach 30 Minuten beendet. Er prallte in einem Zweikampf per Kopf mit einem Gegenspieler zusammen und musste benommen vom Platz. Für ihn kam Stanislav Iljutcenko. In der 33.Minute drang Andreas Wiegel in den Regensburger Strafraum ein und kam zu Fall. Schiedsrichter Robert Kampka hätte dem MSV in dieser Situation einen Elfmeter geben können, der Pfiff blieb aber aus.

In der 40.Minute kam Marco Grüttner im Duisburger Strafraum frei zum Kopfball, setzte den Ball aber über das Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den perfekten Start und trafen zum 1:1. Torjäger Jann George erzielte mit einem Distanzschuss aus 23 Metern seinen siebten Saisontreffer (53.). Die Zebras waren in dieser Situation schlecht sortiert. Regensburg hatte zuvor einen Freistoß schnell ausgeführt und den MSV damit überrumpelt.

In der 70.Minute verpasste Iljutcenko in Anschluss an eine Ecke und eine Verlängerung von Bröker den Ball in aussichtsreicher Position. Vier Minuten später konnte sich Iljutcenko bei einem Konter bei einem Sololauf nicht durchsetzen.

MSV-Trainer Gruev brachte in der 76.Minute mit Ahmet Engin für Andreas Wiegel einen frischen Mann. Drei Minuten später jubelten die Zebras. Ausgerechnet Einwechselspieler Engin flankte den Ball in den Strafraum, und Stanislav Iljutcenko drückte den Ball über die Linie.

In der hektischen Schlussphase verteidigte der MSV seine Führung. Der bereits ausgewechselte Fabian Schnellhardt kassierte dabei eine gelbe Karte wegen Meckerns, obwohl er gar nicht auf dem Platz stand.

Branimir Bajic kassierte bereits in der ersten Halbzeit seine fünfte gelbe Karte und fehlt damit im nächsten Heimspiel gegen Hansa Rostock. Der Kapitän hatte bis dato als einziger MSV-Feldspieler keine einzige Minute verpasst.