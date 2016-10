Der Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II hatte mehrfach die Chance zum Siegtreffer, musste sich am 13. Spieltag aber letztlich mit einem Punkt begnügen und ist weiter ungeschlagen.

Borussias U23 hat am Freitagabend im Rheydter Grenzlandstadion 0:0 gegen den SC Wiedenbrück gespielt. Die Mannschaft von Trainer Arie van Lent war spielbestimmend und hatte beste Torgelegenheiten, konnte aber keine verwerten. Die junge Fohlenelf bleibt trotz des Remis auch nach dem 13. Spieltag Tabellenführer der Regionalliga West. "Wir haben es gut gemacht, hatten vielmehr vom Spiel als der Gegner und müssen einfach eine unserer Chancen nutzen. So steht am Ende ein Unentschieden und ein Punkt, den wir aber auch gerne mitnehmen", sagte van Lent.

Das Team von van Lent gab vom Anpfiff weg den Ton an, ohne jedoch zu Torchancen zu kommen. In der ersten Viertelstunde spielte sich die Partie gegen den körperlich sehr präsenten Tabellensiebten zwischen den beiden Strafräumen ab. Beide Mannschaften standen kompakt und zwangen sich gegenseitig zu vielen Fehlpässen, so dass kaum Spielfluss aufkam. Es dauerte bis zur 17. Minute ehe Mike Feigenspan die erste gute Gelegenheit für Borussias U23 hatte. Doch sein Flachschuss von halbrechts war kein Problem für Wiedenbrücks Torhüter Marcel Hölscher. Drei Minuten später war es Kapitän Giuseppe Pisano, der den Ball nach einem Freistoß von Benno Mohr nur um eine Fußspitzenlänge verpasste.

Der Stürmer hatte auch die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte, als er in der 26. Minute frei auf Hölscher zulief, sich den Ball aber ein klein wenig zu weit vorgelegt hatte. Den Klärungsversuch der Wiedenbrücker fing Feigenspan ab, doch sein Schuss wurde noch auf der Linie von Carsten Strickmann geklärt. Spätestens jetzt wäre die Führung für die Hausherren verdient gewesen. Stattdessen gab es eine Schrecksekunde im Grenzlandstadion, als Tim-Oliver Hiemer eine flache Hereingabe der Gäste erst im Nachfassen entschärfen konnte. Die letzte erwähnenswerte Szene des ersten Durchgangs gehörte wieder Borussia: Der fleißige Tsiy William Ndenge köpfte eine Flanke von Thomas Kraus aber knapp am langen Pfosten vorbei. Somit ging es in diesem Geduldsspiel torlos in die Kabinen.

In der Pause reagierte van Lent und brachte in Marco Komenda und Ba-Muaka Simakala für Mohr und Ndenge zwei frische Kräfte. Und Simakala sorgte in der 52. Minute gleich für Aufregung bei den 308 Zuschauern, als er nach Vorarbeit von Pisano aus zehn Metern frei vor dem Tor verzog. Sieben Minuten später war es wieder Simakala, der nach erneuter Pisano-Vorlage per Direktabnahme das 1:0 verpasste. Die Führung für Borussias U 23 lag jetzt in der Luft. Stattdessen trafen aber beinahe die Gäste: Nach einem Konter rettete erst der Innenpfosten für den geschlagenen Hiemer, dann schoss Wiedenbrücks Büyüksakarya knapp über den Kasten. Diese Doppelchance war die erste echte Torgelegenheit für die Gäste (63.).

Die junge Fohlenelf beruhigte daraufhin das Spiel, in dem Hektik aufgekommen war und erarbeitete sich prompt die nächste Chance: Simakala setzte sich über die rechte Seite gut durch, zog in den Strafraum, traf mit einem satten Rechtsschuss aber nur die Latte (72.). Danach passierte nicht mehr viel und es blieb beim für die Gäste glücklichen 0:0. "Beim Pfostenschuss von Wiedenbrück hatten wir natürlich auch etwas Glück, aber danach haben wir sofort wieder die Kontrolle übernommen und uns erneut Chancen erarbeitet. Es spricht für die Reife des Teams, dass wir das dann, mit Ausnahme der Chancenverwertung, gut zu Ende gespielt haben", kommentierte van Lent, der insgesamt nicht unzufrieden war.

Und auch Wiedenbrücks Trainer Alfons Beckstedde war zufrieden: "Wenn man gegen so eine Mannschaft ein torloses Remis erreicht, dann muss man zufrieden sein. Das war eine kämpferisch starke Leistung meiner Jungs."