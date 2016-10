Die Favoritenrolle im Westfalenliga-Spiel zwischen den beiden Oberliga Absteigern SV Schermbeck und SV Zweckel (Sonntag, 15 Uhr) will keiner der beiden Trainer inne haben.

Dabei hätten zumindest die Zweckeler allen Grund, mit breiter Brust zum Auswärtsspiel zu fahren.

Seit fünf Pflichtspielen – vier Mal in der Meisterschaft, einmal im Pokal – hat die Mannschaft von Günter Appelt nicht mehr verloren. Eigentlich Grund genug, um die Favoritenrolle beim Tabellennachbarn anzunehmen (nicht eingerechnet sind mögliche Punkte aus dem Spiel gegen Victoria Clarhoz). „Davon will ich nichts hören. Ich habe eine junge Mannschaft, da kann es immer mal Schwankungen geben“, sagt Appelt. Zudem gibt es noch einige Fragezeichen in seinem Kader, die bis zum Sonntag möglichst noch zu Ausrufezeichen werden sollen.

So sind die Einsätze von Ramadan Ibrahim, Marvin Wesselburg und Jean Luc Kölle noch fraglich. Alle waren unter der Woche angeschlagen und konnten gar nicht, oder nur teilweise trainieren. Ob es für das Spiel in Schermbeck reicht, bleibt abzuwarten. „Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch“, so Appelt. Dennoch gibt es für ihn nur eine Devise: „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen.“

Während sich die Grünhemden zuletzt stabilisiert haben und im Aufwind befinden, steckt der SV Schermbeck in einer Ergebniskrise. Vier Mal in Folge hat der SVS verloren, dazu kommt die miserable Heimbilanz: In keinem der bisher vier Heimspielen konnte das Team von Trainer Christoph Schlebach punkten. „Gesprochen ist genug, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir sind gefordert“, sagte der Schermbecker Übungsleiter.

Mitten in der Krise drohen bei den Schermbeckern zwei Leistungsträger auszufallen. Die Einsätze von Toptorjäger Marc Schröter, der bereits neunmal erfolgreich war, und auch der des Kapitäns, Tuncay Turgut, sind fraglich. Auch deshalb sieht sich Christoph Schlebach selbst in der Pflicht: „Ich bin gefordert, mit dem richtigen System und der richtigen Aufstellung aufzuwarten.“

Es gebe also genügend Gründe, warum Zweckel am Sonntag als Favorit nach Schermbeck fährt, Günter Appelt hat aber noch weitere Argumente, warum dem nicht so ist. „Schermbeck hat seine Mannschaft fast komplett zusammen behalten. Ich habe sie vor der Saison gar als Favoriten auf den Aufstieg gesehen“, sagt Zweckels Trainer. Er hingegen müsse zahlreiche neue Spieler integrieren. „Wir werden deshalb versuchen, auf Augenhöhe zu agieren.“

Verlierer steht auf Abstiegsplatz

Unabhängig davon, wer denn nun der Favorit ist, handelt es sich bei dem Spiel um ein richtungsweisendes Duell in der Liga. „Ich warte das Spiel gegen Zweckel noch ab“, sagte Schermbecks-Coach Schlebach auf die Frage, ob sich sein Team bereits im Abstiegskampf befindet. Sollten die Zweckeler tatsächlich die Punkte holen, würden sie die Schermbecker in der Tabelle überholen und die Abstiegszone zunächst verlassen – auch ohne die Punkte aus dem Spiel gegen Victoria Clarholz.

Es wäre der richtige Zeitpunkt für die Zweckeler, ihre Serie fortzusetzen, denn in den kommenden Wochen warten mit dem SV Rödinghausen II und YEG Hassel zwei Mannschaften, die in der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln sind und keine leicht zu bespielenden Gegner sein werden. „Ich denke von Spiel zu Spiel“, sagt allerdings Günter Appelt, der den Fokus auf das Kräftemessen in Schermbeck legt. Favoritenrolle hin oder er – dort will er mit seinem Team die drei Punkte mitnehmen und zum fünften Mal in Folge ungeschlagen bleiben.