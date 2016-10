Vor der Saison hätte man bei dieser Begegnung an ein Topspiel gedacht, doch die Krayer erfüllen diese Voraussetzung nicht.

Als Tabellen-16. empfangen die Essener den Spitzenreiter, der sich den Aufstieg in die Regionalliga auf die Fahne geschrieben hat – da wo Kray im Sommer hergekommen ist. „Sicherlich ist Uerdingen eines der Schwergewichte der Liga mit enormer Qualität. Trotzdem werden wir auch in diesem Spiel an unsere Grenzen gehen und uns nicht schon im Vorfeld geschlagen geben“, betont FCK-Trainer Muhammet Isiktas.

Zur Uerdinger Qualität gehört mittlerweile auch Vincent Wagner, der in der vergangenen Saison noch das Krayer Trikot trug. „Wir gehen das Spiel so an, wie jedes andere. Aber für mich ist das natürlich etwas Besonderes, weil ich in Kray zwei Jahre lang intensiv Fußball gespielt habe. Ich freue mich darauf, mal wieder gegen die ‘alten’ Jungs zu zocken.“ Die Entwicklung der Krayer verfolge Wagner auch weiterhin. „Ich denke, dass mit Mo (Isiktas, d.Red) ein super Trainer am Werk ist und hoffe, dass die Jungs da bald wieder heraus kommen.“

Nichtsdestotrotz reist der 30-Jährige mit seiner Mannschaft nach Essen, um zu punkten. „Es wird ein intensives Spiel. Wir haben eine sehr anstrengende Woche hinter uns und Kray ist ausgeruht. Wichtig ist für uns, dass wir unsere Leistung abrufen.“